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Sve serije

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971

Air Performer 4-u-1 serije 9000Filtar za ovlaživanje zraka

FYM971/00

5

| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Originalni filtar za Air Performer serije 9000

Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje vašem uređaju Air Performer serije 9000, za optimalne performanse. Koristi NanoCloud tehnologiju za stvaranje molekula nano veličine koje ovlažuju zrak uz do 99,9 % manje bakterija (1).

Pogledajte sve prednosti

Tehnologija NanoCloud s higijenskim ovlaživanjem

Originalni filtar za Air Performer serije 9000

  • Kompatibilan s Air Performer serije 9000

  • Tehnologija NanoCloud

  • Vijek trajanja 6 mjeseci

  • Originalni Philips filtar

Kompatibilan s Philips Air Performer serije 9000

Kompatibilan s Philips Air Performer serije 9000

Zamjenski filtar za ovlaživanje za Philips Air Performer 4 u 1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.

Do 6 mjeseci uporabe

Do 6 mjeseci uporabe

Ovaj originalni filtar za ovlaživanje osigurava dosljedno ovlaživanje do 6 mjeseci (2), smanjujući potrebu za održavanjem i troškove. Uređaj automatski izračunava vijek trajanja filtra i obavještava vas kada je potrebna zamjena.

Originalni Philips filtar za najbolje performanse

Originalni Philips filtar za najbolje performanse

Originalni Philips filtar za ovlaživanje dizajniran je da savršeno pristaje vašem uređaju. Za optimalne performanse uvijek koristite originalni Philips filtar.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisit

Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Datum upotrebe 2026-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Datum upotrebe 2026-09-01

02/09/2026

Eesti

Eesti

Kvaliteetne originaalfilter

Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.

Prednosti

Kvaliteetne, lihtne vahetada

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-08-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-08-01

31/08/2026

Eesti

Eesti

See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!

Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-06-16

Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum upotrebe 2026-06-16

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Upozorenja

  1. (1) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim ovlaživačima koji nemaju dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, prema ispitivanju neovisnog laboratorija.

  2. (2) Izračunati prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i načinu korištenja.