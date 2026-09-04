Originalni filtar za Air Performer serije 9000
Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje vašem uređaju Air Performer serije 9000, za optimalne performanse. Koristi NanoCloud tehnologiju za stvaranje molekula nano veličine koje ovlažuju zrak uz do 99,9 % manje bakterija (1).
Kompatibilan s Air Performer serije 9000
Tehnologija NanoCloud
Vijek trajanja 6 mjeseci
Originalni Philips filtar
Zamjenski filtar za ovlaživanje za Philips Air Performer 4 u 1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.
Ovaj originalni filtar za ovlaživanje osigurava dosljedno ovlaživanje do 6 mjeseci (2), smanjujući potrebu za održavanjem i troškove. Uređaj automatski izračunava vijek trajanja filtra i obavještava vas kada je potrebna zamjena.
Originalni Philips filtar za ovlaživanje dizajniran je da savršeno pristaje vašem uređaju. Za optimalne performanse uvijek koristite originalni Philips filtar.
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5.0
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisit
Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Datum upotrebe 2026-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Datum upotrebe 2026-09-01
RaxKax8
02/09/2026
Eesti
Kvaliteetne originaalfilter
Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.
Prednosti
Kvaliteetne, lihtne vahetada
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-08-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-08-01
Õunapirukas
31/08/2026
Eesti
See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!
Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-06-16
Ova recenzija je napravljena za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum upotrebe 2026-06-16
(1) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim ovlaživačima koji nemaju dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, prema ispitivanju neovisnog laboratorija.
(2) Izračunati prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i načinu korištenja.