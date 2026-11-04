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Air Performer 4-u-1 serije 9000 Filtar za ovlaživanje zraka

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Air Performer 4-u-1 serije 9000Filtar za ovlaživanje zraka

FYM971/00

Air Performer 4-u-1 serije 9000 Filtar za ovlaživanje zraka

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Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje vašem uređaju Air Performer serije 9000, za optimalne performanse. Koristi NanoCloud tehnologiju za stvaranje molekula nano veličine koje ovlažuju zrak uz do 99,9 % manje bakterija (1).

  • PDF dat.
  • 4 November 2026