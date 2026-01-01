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Sve serije

  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
  • Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.

Novi

Air Performer serije 90004 u 1 pročišćivač, ventilator, grijač i ovlaživač

AMF970/10

Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.
Naš prvi uređaj 4 u 1 koji pročišćava i ovlažuje zrak te grije ili hladi prema potrebi. Uređaj automatski prilagođava svoje snažne radne značajke kako bi vaš zrak održao čistim i ugodnim tijekom cijele godine.
Pogledajte sve prednosti

Čisti, ovlažuje, grije i hladi

Jedan pametni uređaj. Četiri godišnja doba udobnosti.

  • Pročišćava sa snažnom filtracijom od 185 m³/h

  • Hladi vas ugodnim protokom zraka

  • Brzo zagrijavanje za 3 sekunde

  • Higijensko ovlaživanje uz NanoCloud

Udobnost za svako godišnje doba. Sve u jednom uređaju.

Udobnost za svako godišnje doba. Sve u jednom uređaju.

Naš prvi uređaj 4 u 1 koji pročišćava i ovlažuje zrak te vas grije ili hladi. Odaberite najbolji način rada za svoje potrebe i prepustite uređaju da obavi ostalo. Kontrola klime, jednostavno.

Temeljito pročišćavanje prostorija do 48 m²

Temeljito pročišćavanje prostorija do 48 m²

Sa snažnom filtracijom od 185 m³/h (CADR) (1), uređaj lako pročišćava prostore do 48 m² i može očistiti prostoriju od 20 m² za manje od 16 minuta (2). Uređaj pročišćava zrak u svim načinima rada, dok način rada za pročišćavanje automatski otkriva kvalitetu zraka i prilagođava protok zraka.

U načinu rada ventilatora uživajte u snažnom protoku zraka koji vas hladi

U načinu rada ventilatora uživajte u snažnom protoku zraka koji vas hladi

Uređaj isporučuje snažan protok zraka do 1470 m³/h, dok dizajn bez lopatica pruža gladak, ujednačen mlaz. Za personaliziranu udobnost odaberite između 10 brzina ventilatora prema svojim potrebama.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. (1) CADR je testirao certificirani neovisni laboratorij prema standardu GB/T18801-2022.

  2. (2) Izračunato prema standardu NRCC-54013.

  3. (3) Prikazana temperatura može se razlikovati od temperature u prostoriji; odražava temperaturu oko uređaja.

  4. (4) Testirao CVC prema GB/T 23332-2018. Početna temperatura od 23±2 °C i relativna vlažnost od 30±2 % RH.

  5. (5) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima ovlaživača koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, prema testiranju neovisnog laboratorija.

  6. (6) Zvučni tlak, IEC 60704.

  7. (7) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 µm i 0,3 µm, institut iUTA.

  8. (8) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano s grinjama kućne prašine, polenom breze i alergenima mačaka prema SOP 350.003 austrijskog instituta OFI.

  9. (9) Test smanjenja mikroba u vanjskom laboratoriju, s virusom gripe (H1N1) u testnoj komori od 30 m3, korištenjem načina rada Turbo tijekom 1 h.

  10. (10) Testirano prema GB21551.3-2010 s bakterijom S. Albus, u komori od 30 m3, 1 h, u Turbo načinu rada, neovisni laboratorij.

  11. (11) Vanjski laboratorijski test GMT prema GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3, način rada Turbo tijekom 1 h.

  12. (12) Izračunati prosjek. Životni vijek filtra ovisi o kvaliteti zraka i korištenju(11) Vanjski laboratorijski test GMT prema GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3, način rada Turbo tijekom 1 h.