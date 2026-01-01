2 godine jamstva
Novi
AMF970/10
Pročišćava sa snažnom filtracijom od 185 m³/h
Hladi vas ugodnim protokom zraka
Brzo zagrijavanje za 3 sekunde
Higijensko ovlaživanje uz NanoCloud
Naš prvi uređaj 4 u 1 koji pročišćava i ovlažuje zrak te vas grije ili hladi. Odaberite najbolji način rada za svoje potrebe i prepustite uređaju da obavi ostalo. Kontrola klime, jednostavno.
Sa snažnom filtracijom od 185 m³/h (CADR) (1), uređaj lako pročišćava prostore do 48 m² i može očistiti prostoriju od 20 m² za manje od 16 minuta (2). Uređaj pročišćava zrak u svim načinima rada, dok način rada za pročišćavanje automatski otkriva kvalitetu zraka i prilagođava protok zraka.
Uređaj isporučuje snažan protok zraka do 1470 m³/h, dok dizajn bez lopatica pruža gladak, ujednačen mlaz. Za personaliziranu udobnost odaberite između 10 brzina ventilatora prema svojim potrebama.
(1) CADR je testirao certificirani neovisni laboratorij prema standardu GB/T18801-2022.
(2) Izračunato prema standardu NRCC-54013.
(3) Prikazana temperatura može se razlikovati od temperature u prostoriji; odražava temperaturu oko uređaja.
(4) Testirao CVC prema GB/T 23332-2018. Početna temperatura od 23±2 °C i relativna vlažnost od 30±2 % RH.
(5) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima ovlaživača koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, prema testiranju neovisnog laboratorija.
(6) Zvučni tlak, IEC 60704.
(7) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 µm i 0,3 µm, institut iUTA.
(8) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano s grinjama kućne prašine, polenom breze i alergenima mačaka prema SOP 350.003 austrijskog instituta OFI.
(9) Test smanjenja mikroba u vanjskom laboratoriju, s virusom gripe (H1N1) u testnoj komori od 30 m3, korištenjem načina rada Turbo tijekom 1 h.
(10) Testirano prema GB21551.3-2010 s bakterijom S. Albus, u komori od 30 m3, 1 h, u Turbo načinu rada, neovisni laboratorij.
(11) Vanjski laboratorijski test GMT prema GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3, način rada Turbo tijekom 1 h.
(12) Izračunati prosjek. Životni vijek filtra ovisi o kvaliteti zraka i korištenju(11) Vanjski laboratorijski test GMT prema GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3, način rada Turbo tijekom 1 h.