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Sve serije

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970

Air Performer 4-u-1 serije 9000Filtar HEPA NanoProtect

FYM970/30

5

| (12) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Originalni filtar za Air Performer serije 9000

Originalni Philips filtar savršeno pristaje vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke radne značajke. 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske dlake i virusa.

Pogledajte sve prednosti

Učinkovito hvata 99,97 % nano čestica (1)

Originalni filtar za Air Performer serije 9000

  • Kompatibilno s Air Performer serije 9000

  • U pakiranju: 2 polukružna filtra

  • Vijek trajanja 3 godine

  • Originalni Philips filtar

Kompatibilno s Philips Air Performer serije 9000

Kompatibilno s Philips Air Performer serije 9000

Zamjenski filtar za pročišćavanje za Philips Air Performer 4-u-1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.

Dugotrajan filtar od 3 godine

Dugotrajan filtar od 3 godine

Ovaj originalni filtar za pročišćavanje pruža kontinuiranu zaštitu do 3 godine (2), smanjujući napor i troškove. Vaš uređaj izračunava vijek trajanja filtra i upozorava vas kada je potrebna zamjena.

Sustav za lako otpuštanje i umetanje

Sustav za lako otpuštanje i umetanje

Održavanje je jednostavno zahvaljujući sustavu za lako otpuštanje i umetanje. Jednostavno otključajte, uklonite i očistite ili zamijenite filtar u nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

12

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Ok

Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisti

Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-08-30

03/09/2026

Lietuva

Lietuva

Oke

Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-06-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum upotrebe 2026-06-02

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut.

  2. (2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.