Originalni filtar za Air Performer serije 9000
Originalni Philips filtar savršeno pristaje vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke radne značajke. 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske dlake i virusa.
Kompatibilno s Air Performer serije 9000
U pakiranju: 2 polukružna filtra
Vijek trajanja 3 godine
Originalni Philips filtar
Zamjenski filtar za pročišćavanje za Philips Air Performer 4-u-1: AMF970. Broj modela možete pronaći na dnu uređaja.
Ovaj originalni filtar za pročišćavanje pruža kontinuiranu zaštitu do 3 godine (2), smanjujući napor i troškove. Vaš uređaj izračunava vijek trajanja filtra i upozorava vas kada je potrebna zamjena.
Održavanje je jednostavno zahvaljujući sustavu za lako otpuštanje i umetanje. Jednostavno otključajte, uklonite i očistite ili zamijenite filtar u nekoliko sekundi.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vaiva45
04/09/2026
Lietuva
Ok
Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Egiukas
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisti
Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-08-30
Ediunia
03/09/2026
Lietuva
Oke
Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-06-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum upotrebe 2026-06-02
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema normi DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA institut.
(2) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i upotrebi.