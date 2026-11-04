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Air Performer 4-u-1 serije 9000 Filtar HEPA NanoProtect

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Air Performer 4-u-1 serije 9000Filtar HEPA NanoProtect

FYM970/30

Air Performer 4-u-1 serije 9000 Filtar HEPA NanoProtect

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Priručnici i dokumentacija

Originalni Philips filtar savršeno pristaje vašem uređaju Air Performer serije 9000 za visoke radne značajke. 3-u-1 HEPA NanoProtect, aktivni ugljen i predfiltar za zaštitu od zagađenja, peludi, prašine, životinjske dlake i virusa.

  • PDF dat.
  • 4 November 2026