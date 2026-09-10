Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
Originalni zamjenski filtar za Philips pročišćivač zraka za kućne ljubimce: 4-slojni sustav s predfilterom, HEPA filtrom, aktivnim ugljenom i formulom za hvatanje mirisa hvata dlake ljubimaca, alergene i uklanja mirise krzna, pijeska i otpada kućnih ljubimaca za čišći zrak.
Kompatibilno sa serijom 3000
U pakiranju: 1 filtar
Vijek trajanja do 1 godine
Originalni Philips filtri
Zamjenski filtar za Philips pročišćivače zraka PureProtect Pet serije 3000: AC3360. Model svog pročišćivača zraka možete pronaći na dnu uređaja
Sustav s 4 sloja kombinira predfiltar, HEPA filtar, aktivni ugljen i formulu za hvatanje mirisa. Hvata 99,97 % čestica veličine do 0,003 mikrona (1), učinkovito uklanjajući dlake kućnih ljubimaca, alergene, mirise (2), bakterije i viruse.
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 µm, iUTA
(2) Laboratorij treće strane potvrdio je uklanjanje 5 mirisa kućnih ljubimaca: vodikov sulfid (H₂S), amonijak (NH₃), metantiol (CH₃SH), octena kiselina (CH₃COOH) i trimetilamin (N(CH₃)₃).
(3) Trajanje filtra ovisi o kvaliteti zraka i korištenju.