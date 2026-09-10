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  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima
  • Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima

PureProtect Pet serije 3000Filtar HEPA NanoProtect

FY3110/00

5

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima

Originalni zamjenski filtar za Philips pročišćivač zraka za kućne ljubimce: 4-slojni sustav s predfilterom, HEPA filtrom, aktivnim ugljenom i formulom za hvatanje mirisa hvata dlake ljubimaca, alergene i uklanja mirise krzna, pijeska i otpada kućnih ljubimaca za čišći zrak.

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Kompatibilni proizvodi
PureProtect Pet serije 3000

PureProtect Pet serije 3000
Pametni pročišćivač zraka za kućne ljubimce

AC3360/11

Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca

Dugotrajna svježina i zaštita za domove s kućnim ljubimcima

  • Kompatibilno sa serijom 3000

  • U pakiranju: 1 filtar

  • Vijek trajanja do 1 godine

  • Originalni Philips filtri

Kompatibilan s PureProtectPet serije 3000

Kompatibilan s PureProtectPet serije 3000

Zamjenski filtar za Philips pročišćivače zraka PureProtect Pet serije 3000: AC3360. Model svog pročišćivača zraka možete pronaći na dnu uređaja

HEPA filtar s 4 sloja hvata 99,97 % ultrasitnih čestica

HEPA filtar s 4 sloja hvata 99,97 % ultrasitnih čestica

Sustav s 4 sloja kombinira predfiltar, HEPA filtar, aktivni ugljen i formulu za hvatanje mirisa. Hvata 99,97 % čestica veličine do 0,003 mikrona (1), učinkovito uklanjajući dlake kućnih ljubimaca, alergene, mirise (2), bakterije i viruse.

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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Upozorenja

  1. (1) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema DIN71460 s aerosolom NaCl 0,003 µm, iUTA

  2. (2) Laboratorij treće strane potvrdio je uklanjanje 5 mirisa kućnih ljubimaca: vodikov sulfid (H₂S), amonijak (NH₃), metantiol (CH₃SH), octena kiselina (CH₃COOH) i trimetilamin (N(CH₃)₃).

  3. (3) Trajanje filtra ovisi o kvaliteti zraka i korištenju.