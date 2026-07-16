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Sve serije

  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
  • Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca

PureProtect Pet serije 3000Pametni pročišćivač zraka za kućne ljubimce

AC3360/11

5
| (21) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca
Dijeljenje doma s kućnim ljubimcima donosi ljubav i nered. Philips pročišćivač za kućne ljubimce učinkovito hvata dlake i neutralizira uobičajene mirise ljubimaca. Njegov tihi rad i dizajn prilagođen ljubimcima stvaraju čišći i mirniji dom za vas i vaše ljubimce.
Pogledajte sve prednosti

Pametan, tih i stvoren za život s kućnim ljubimcima

Učinkovito hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca

  • Dizajniran za domove s kućnim ljubimcima

  • Ciljano uklanja 5 ključnih mirisa povezanih s kućnim ljubimcima

  • HEPA filtar, aktivni ugljen, formula za hvatanje mirisa

  • Siguran dizajn za kućne ljubimce u domu

Uklanja >90 % lebdeće dlake kućnih ljubimaca za manje od 1 h

Uklanja >90 % lebdeće dlake kućnih ljubimaca za manje od 1 h

Ako živite s kućnim ljubimcima, znate koliko se brzo nakuplja dlaka. Ovaj pročišćivač za kućne ljubimce koristi kružni protok zraka i Bernoullijev efekt za podizanje i hvatanje lebdeće dlake i dlake koja se već slegla, uklanjajući više od 90 % dlake za manje od sat vremena (1) za čišći dom uz manje napora.

Učinkovito uklanja mirise kućnih ljubimaca

Učinkovito uklanja mirise kućnih ljubimaca

Sloj aktivnog ugljena s formulom Odor-Trap u pročišćivaču za kućne ljubimce hvata i neutralizira 5 uobičajenih mirisa kućnih ljubimaca (2), uključujući mirise izmeta, mokrog krzna, posuda za hranu i prostora za nuždu. Tako vaš dom ostaje svjež i ugodan.

Snažan, čak i u većim prostorijama

Snažan, čak i u većim prostorijama

S CADR-om od 400 m³/h (3), ovaj pročišćivač za kućne ljubimce pruža snažan protok zraka koji uklanja dlake, mirise i alergene u roku od nekoliko minuta. Učinkovito pročišćava prostorije do 104 m² (3), što ga čini savršenim za dnevne boravke, spavaće sobe ili bilo koji prostor koji dijelite s kućnim ljubimcima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

21

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/07/2026

Latvija

Latvija

Zaposlenik Philipsa

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Prednosti

Vaikne, ilus disain

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

30/06/2026

Eesti

Eesti

Väga ilus ja efektiivne

Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!

Prednosti

ilus, võtab vähe ruumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

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Upozorenja

  1. (1) Uklanjanje dlaka testirano u internom laboratoriju u komori od 30 m³ pomoću načina rada Pet. Stopa lebdećih čestica: testirano u vanjskom laboratoriju u komori od 3 m³ s načinom rada Pet. Rezultati mogu varirati ovisno o okruženju, vrsti i količini kućnih ljubimaca.

  2. (2) Testirano u vanjskom laboratoriju u komori od 30 m³ pomoću Turbo načina rada tijekom 1 h. Pet vrsta mirisa povezanih s kućnim ljubimcima odnosi se na: vodikov sulfid, amonijak, metanetiol, octenu kiselinu i trimetilamin.

  3. (3) CADR testiran prema standardu GB/T18801-2022. Odgovarajuće područje pročišćavanja izračunato prema standardu NRCC-54013.

  4. (4) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema DIN71460 s aerosolom NaCl od 0,003 µm.

  5. (5) Zvučni tlak, IEC 60704, na 1,5 m.