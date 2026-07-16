2 godine jamstva
Dizajniran za domove s kućnim ljubimcima
Ciljano uklanja 5 ključnih mirisa povezanih s kućnim ljubimcima
HEPA filtar, aktivni ugljen, formula za hvatanje mirisa
Siguran dizajn za kućne ljubimce u domu
Ako živite s kućnim ljubimcima, znate koliko se brzo nakuplja dlaka. Ovaj pročišćivač za kućne ljubimce koristi kružni protok zraka i Bernoullijev efekt za podizanje i hvatanje lebdeće dlake i dlake koja se već slegla, uklanjajući više od 90 % dlake za manje od sat vremena (1) za čišći dom uz manje napora.
Sloj aktivnog ugljena s formulom Odor-Trap u pročišćivaču za kućne ljubimce hvata i neutralizira 5 uobičajenih mirisa kućnih ljubimaca (2), uključujući mirise izmeta, mokrog krzna, posuda za hranu i prostora za nuždu. Tako vaš dom ostaje svjež i ugodan.
S CADR-om od 400 m³/h (3), ovaj pročišćivač za kućne ljubimce pruža snažan protok zraka koji uklanja dlake, mirise i alergene u roku od nekoliko minuta. Učinkovito pročišćava prostorije do 104 m² (3), što ga čini savršenim za dnevne boravke, spavaće sobe ili bilo koji prostor koji dijelite s kućnim ljubimcima.
5.0
od 5
21
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Zaposlenik Philipsa
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Prednosti
Vaikne, ilus disain
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Sassu
30/06/2026
Eesti
Väga ilus ja efektiivne
Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!
Prednosti
ilus, võtab vähe ruumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
(1) Uklanjanje dlaka testirano u internom laboratoriju u komori od 30 m³ pomoću načina rada Pet. Stopa lebdećih čestica: testirano u vanjskom laboratoriju u komori od 3 m³ s načinom rada Pet. Rezultati mogu varirati ovisno o okruženju, vrsti i količini kućnih ljubimaca.
(2) Testirano u vanjskom laboratoriju u komori od 30 m³ pomoću Turbo načina rada tijekom 1 h. Pet vrsta mirisa povezanih s kućnim ljubimcima odnosi se na: vodikov sulfid, amonijak, metanetiol, octenu kiselinu i trimetilamin.
(3) CADR testiran prema standardu GB/T18801-2022. Odgovarajuće područje pročišćavanja izračunato prema standardu NRCC-54013.
(4) Iz zraka koji prolazi kroz filtar, testirano prema DIN71460 s aerosolom NaCl od 0,003 µm.
(5) Zvučni tlak, IEC 60704, na 1,5 m.