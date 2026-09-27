Originalni zamjenski filtar za Philips pročišćivač zraka za kućne ljubimce: 4-slojni sustav s predfilterom, HEPA filtrom, aktivnim ugljenom i formulom za hvatanje mirisa hvata dlake ljubimaca, alergene i uklanja mirise krzna, pijeska i otpada kućnih ljubimaca za čišći zrak.