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PureProtect Pet serije 3000 Filtar HEPA NanoProtect

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PureProtect Pet serije 3000Filtar HEPA NanoProtect

FY3110/00

PureProtect Pet serije 3000 Filtar HEPA NanoProtect

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Priručnici i dokumentacija

Originalni zamjenski filtar za Philips pročišćivač zraka za kućne ljubimce: 4-slojni sustav s predfilterom, HEPA filtrom, aktivnim ugljenom i formulom za hvatanje mirisa hvata dlake ljubimaca, alergene i uklanja mirise krzna, pijeska i otpada kućnih ljubimaca za čišći zrak.

  • PDF dat.
  • 27 September 2026

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