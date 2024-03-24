ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine
  • Kupi 99,9 %* sitne prašine

regular

Obustavljeno

PowerPro CompactUsisivač bez vrećice

FC9330/09

4.8
| (407) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Kupi 99,9 %* sitne prašine
Philips usisivač bez vrećice iz serije 3000 kombinira kompaktni dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija PowerCyclone 5 i naš usisni nastavak TriActive s tri istodobne akcije čišćenja.
Pogledajte sve prednosti

Higijensko čišćenje

Kupi 99,9 %* sitne prašine

  • Usisni nastavak TriActive

  • PowerCyclone 5

  • Filtar Allergy H13

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Vrlo učinkovit motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine* i pruža učinkovito čišćenje

Usisava 99,9 % prašine* i pruža učinkovito čišćenje

Nastavak TriActive i snažna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

PowerCyclone 5 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme

PowerCyclone 5 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme

Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i duže održavanje visokih performansi i jake usisne snage.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

407

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljni

Usisavac je odlican, ma preodlican. Doslovno nakon prvog usisavanja smo odusevljeni. Njegova prakticnost sa nastavcima koje ima na usisnom stapu olaksavaju komotnost. Sve preporuke. Snazan, efikasan. Vrijedi svakog novcica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez vrećice

31/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sitan ali dinamitan!

Oduševljena sam ovim proizvodom. Ima jaku usisnu snagu, može se kombinirati, ovisno o vrsti površine. Praktičan, lagan i ima sve nastavke na držaču. Posebno bih naglasila moć izvlačenja prašine sa tapeciranog namještaja, madraca i sl. Sretna sam što sam kupila ovaj proizvod i nikad nisam usisavala sa ovakvim guštom!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice

27/10/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je vrhunski

Odabrala sam tu ocjenu,zbog lakoće rukovanja, vrhunsko usosavanje, nije bučan jako

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).

  2. Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.