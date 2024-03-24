2 godine jamstva
Obustavljeno
Usisni nastavak TriActive
PowerCyclone 5
Filtar Allergy H13
Vrlo učinkovit motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.
Nastavak TriActive i snažna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.
Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i duže održavanje visokih performansi i jake usisne snage.
Nagrade
4.8
od 5
407
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
merii58
24/03/2024
Hrvatska
Prezadovoljni
Usisavac je odlican, ma preodlican. Doslovno nakon prvog usisavanja smo odusevljeni. Njegova prakticnost sa nastavcima koje ima na usisnom stapu olaksavaju komotnost. Sve preporuke. Snazan, efikasan. Vrijedi svakog novcica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9330/09 Usisivač bez vrećice
Jossi
31/01/2022
Hrvatska
Sitan ali dinamitan!
Oduševljena sam ovim proizvodom. Ima jaku usisnu snagu, može se kombinirati, ovisno o vrsti površine. Praktičan, lagan i ima sve nastavke na držaču. Posebno bih naglasila moć izvlačenja prašine sa tapeciranog namještaja, madraca i sl. Sretna sam što sam kupila ovaj proizvod i nikad nisam usisavala sa ovakvim guštom!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice
Lola9
27/10/2021
Hrvatska
Proizvod je vrhunski
Odabrala sam tu ocjenu,zbog lakoće rukovanja, vrhunsko usosavanje, nije bučan jako
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Compact FC9334/09 Usisivač bez vrećice
Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).
Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.