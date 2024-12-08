2 godine jamstva
1 ispušni filtar
1 perivi filtar za motor
1 perivi dvoslojni spužvasti filtar
Komplet sadrži 1 perivi filtar za motor. Omogućava visoke razine filtracije, a onemogućuje ulazak sitne prašine u motor i njegovo oštećivanje. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 filtar za ulazni otvor motora (dvoslojni spužvasti). Taj filtar dodatno štiti motor i trebate ga staviti pokraj perivog filtra za motor. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 ispušni filtar. Filtar hvata čak i najsitniju prašinu prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak u vašem domu, bez prašine. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Karell2024
08/12/2024
Česká republika
Funkcni
Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Prednosti
Зручно!:)
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір
Kompatibilnost sa sljedećim Philips asortimanom: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588