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Sve serije

  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
  • Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*

Zamjenski komplet

FC8010/02

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*
Komplet zamjenskih antialergijskih filtara Allergy H13 kompatibilan s asortimanima PowerPro Compact, PowerPro Active i PowerPro City* tvrtke Philips. Komplet sadrži filtre za motor i ispušne filtre. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.
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Kompatibilni proizvodi
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez vrećice

FC9332/09

Serija 5000

Serija 5000
Usisivač bez vrećice

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez vrećice

FC9333/09

Originalni zamjenski filtri tvrtke Philips

Komplet filtara za PowerPro Compact i Active*

  • 1 ispušni filtar

  • 1 perivi filtar za motor

  • 1 perivi dvoslojni spužvasti filtar

Perivi filtar na ulaznom otvoru motora

Perivi filtar na ulaznom otvoru motora

Komplet sadrži 1 perivi filtar za motor. Omogućava visoke razine filtracije, a onemogućuje ulazak sitne prašine u motor i njegovo oštećivanje. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.

Perivi dvoslojni spužvasti filtar

Perivi dvoslojni spužvasti filtar

Komplet sadrži 1 filtar za ulazni otvor motora (dvoslojni spužvasti). Taj filtar dodatno štiti motor i trebate ga staviti pokraj perivog filtra za motor. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.

Ispušni filtar pruža odličnu filtraciju

Ispušni filtar pruža odličnu filtraciju

Komplet sadrži 1 ispušni filtar. Filtar hvata čak i najsitniju prašinu prije izbacivanja zraka natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak u vašem domu, bez prašine. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Funkcni

Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Sada náhradních filtrů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Sada náhradních filtrů

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Prednosti

Зручно!:)

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FC8010/02 Запасний набір

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Upozorenja

  1. Kompatibilnost sa sljedećim Philips asortimanom: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588