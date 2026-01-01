Ispušni filtar za alergije za izvrsnu filtraciju

Komplet sadrži 1 x ispušni filtar za alergije. Filtar hvata čak i najsitniju prašinu prije nego što se zrak ispusti natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.