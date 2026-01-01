2 godine jamstva
FC8010/01
1 x filtar za alergije
1 perivi filtar za motor
1 perivi spužvasti filtar
Komplet sadrži 1 x ispušni filtar za alergije. Filtar hvata čak i najsitniju prašinu prije nego što se zrak ispusti natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 perivi filtar za motor. Omogućava visoke razine filtracije, a onemogućuje ulazak sitne prašine u motor i njegovo oštećivanje. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 x ulazni motorni filtar (pjena). Ovaj filtar pruža dodatnu zaštitu motoru i treba ga postaviti pokraj perivog motornog filtra. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.
Recenzije
Kompatibilno sa sljedećim Philips proizvodima: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516