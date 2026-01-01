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Sve serije

  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*

Zamjenski komplet filtaraZamjenski komplet za seriju 2000 i 5000

FC8010/01

Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*
Komplet zamjenskih filtara za alergije kompatibilan s Philips asortimana PowerPro Compact i PowerPro City*. Komplet sadrži ispušni i motorni filtar. Preporučuje se zamjena filtara jednom godišnje.
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Kompatibilni proizvodi
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez vrećice

FC9332/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez vrećice

FC9333/09

Originalni zamjenski filtri tvrtke Philips

Komplet zamjenskih filtara za alergije PowerPro Compact*

  • 1 x filtar za alergije

  • 1 perivi filtar za motor

  • 1 perivi spužvasti filtar

Ispušni filtar za alergije za izvrsnu filtraciju

Ispušni filtar za alergije za izvrsnu filtraciju

Komplet sadrži 1 x ispušni filtar za alergije. Filtar hvata čak i najsitniju prašinu prije nego što se zrak ispusti natrag u prostoriju. Rezultat je čist zrak bez prašine u vašem domu. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.

Perivi filtar na ulaznom otvoru motora

Perivi filtar na ulaznom otvoru motora

Komplet sadrži 1 perivi filtar za motor. Omogućava visoke razine filtracije, a onemogućuje ulazak sitne prašine u motor i njegovo oštećivanje. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.

Perivi motorni filtar od pjene

Perivi motorni filtar od pjene

Komplet sadrži 1 x ulazni motorni filtar (pjena). Ovaj filtar pruža dodatnu zaštitu motoru i treba ga postaviti pokraj perivog motornog filtra. Filtar se može prati. Preporučuje se zamjena filtra jednom godišnje.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Kompatibilno sa sljedećim Philips proizvodima: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516