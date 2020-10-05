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  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
  • Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe

Obustavljeno

Performer CompactUsisivač s vrećicom

FC8373/09

4.6
| (37) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe
Novi Philips usisivač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak TriActive učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.
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Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe

  • Usisava 99,9 % prašine

  • 900 W

  • Antialergijski filtar

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli upotrebljavati do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost

Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost

Usisivač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

37

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

05/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje

Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.

Prednosti

jak usisavač

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

07/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Top usisavač

Odličan izbor za kućanstvo. Jaka snaga usisavanja.

Prednosti

Kućanstvo

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

18/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlično !

Oduševljena sam usisavačem . Skuplja životinjske dlake bez problema . Jednostavan je za uporabu. Četkica za prašinu koja se nalazi na cijevi je pun pogodak. Dolazi sa dva usisna nastavka, jedan za tvrde podove i drugi TriActive nastavak, oba odlično rade posao. Ja sam proizvodom ugodno iznenađena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

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Upozorenja

  1. Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).