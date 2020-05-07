2 godine jamstva
Obustavljeno
4 vrećice za prašinu (s-bag® ULP)
1 x ispušni filtar Allergy H13
1 troslojni filtar za motor
Komplet sadrži 4 originalne vrećice za prašinu s-bag® Ultra Long Performance. Ovu vrećicu za prašinu odlikuje XXL kapacitet od 5 l i stoga duže održava radne značajke čišćenja. Napravljena od vrhunskog, višeslojnog materijala koji se ne začepljuje, vrećica s-bag Ultra Long Performance jamči odličnu snagu usisavanja i filtraciju te traje do 80 % duže u odnosu na standardnu vrećicu.
Komplet sadrži 1 ispušni filtar Allergy H13. Allergy H13 zadržava više od 99,95 % sitne prašine koju drugi filtri jednostavno vraćaju u zrak u vašem domu. Hvata sitne čestice, kao što su čestice peludi i grinje, koje uzrokuju alergije i simptome astme. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 troslojni filtar za motor. Taj filtar onemogućava ulazak sitne prašine u motor i njegovo oštećivanje. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Prednosti
kompletní balení příslušenství k vysavači
Mane
cena
Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Prednosti
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače