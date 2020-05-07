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  • Zamjenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Zamjenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Zamjenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate

Obustavljeno

Zamjenski kompletZamjenski komplet za usisavače serije Performer

FC8060/01

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zamjenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate
Originalni početni komplet za usisavače tvrtke Philips. Komplet sadrži 4 vrećica za prašinu, zajedno s motorom i ispušnim filtrima koje treba mijenjati jednom godišnje.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 9000

Serija 9000
Usisivač bez vrećice

XB9154/09

Performer Silent

Performer Silent
Usisivač s vrećicom

FC8783/09

Originalne vrećice za prašinu i zamjenski filtri

Zamjenski komplet za Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 vrećice za prašinu (s-bag® ULP)

  • 1 x ispušni filtar Allergy H13

  • 1 troslojni filtar za motor

Originalne vrećice za prašinu s-bag® Ultra Long Performance

Originalne vrećice za prašinu s-bag® Ultra Long Performance

Komplet sadrži 4 originalne vrećice za prašinu s-bag® Ultra Long Performance. Ovu vrećicu za prašinu odlikuje XXL kapacitet od 5 l i stoga duže održava radne značajke čišćenja. Napravljena od vrhunskog, višeslojnog materijala koji se ne začepljuje, vrećica s-bag Ultra Long Performance jamči odličnu snagu usisavanja i filtraciju te traje do 80 % duže u odnosu na standardnu vrećicu.

Ispušni filtar Allergy H13 za izvrsnu filtraciju

Ispušni filtar Allergy H13 za izvrsnu filtraciju

Komplet sadrži 1 ispušni filtar Allergy H13. Allergy H13 zadržava više od 99,95 % sitne prašine koju drugi filtri jednostavno vraćaju u zrak u vašem domu. Hvata sitne čestice, kao što su čestice peludi i grinje, koje uzrokuju alergije i simptome astme. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.

Troslojni filter za motor

Troslojni filter za motor

Komplet sadrži 1 troslojni filtar za motor. Taj filtar onemogućava ulazak sitne prašine u motor i njegovo oštećivanje. Filtar trebate mijenjati jednom godišnje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Prednosti

kompletní balení příslušenství k vysavači

Mane

cena

Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Prednosti

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

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