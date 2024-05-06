2 godine jamstva
PowerCyclone 10
Usisni nastavak TriActive Ultra
Tehnologija NanoClean
Daljinski upravljač
Napredna tehnologija modela PowerCyclone 10 razvijena je za ostvarenje maksimalnog protoka zraka s njegovim snažnim kruženjem, čime se ostvaruje iznimna snaga usisavanja. Iznimno ubrzan protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito odvaja prašinu iz zraka te dulje duže osigurava veću snagu usisavanja radi ostvarenja najučinkovitijeg ishoda čišćenja na svim vrstama podova**.
Usisni nastavak TriActive Ultra usisava sve vrste prašine u jednom prolazu i sa svih strana. Usisni nastavak osigurava usisnu snagu za brže rezultate pri svakom radu i na svakoj vrsti poda.
Tehnologija NanoClean nastajanje oblaka prašine smanjuje na minimum tako da vaš dom i podovi ostaju čisti. Prašina pada na dno spremnika i ne lijepi se na bočnim stranama. Kada dođe vrijeme za pražnjenje, prašina jednostavno klizne van.
Nagrade
4.9
od 5
197
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
marijana69
06/05/2024
Hrvatska
odličan
Odličan usisivač, ima jaku snagu i dobro usisava dlake psa s tepiha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice
Magdalena_24
12/08/2020
Hrvatska
Proizvod za pet
Sve preporuke za usisavač. Pri najmanjoj jačini usisavanja, usisavač odlično radi i nije bučan. Puno dodataka za usisavanje i jednostavno čišćenje kutije u koju se skupljaju nečistoće. Usisavač na dnu ima mali kotač što mu omogućuje lakše pomicanje u prostoriji. Također, dodatne tipke za paljenje usisavača na cijevi usisavača olakšavaju korištenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
Elma76
27/09/2019
Hrvatska
Jednom riječju opisan, lijep.
Velika preporuka za kupnju ovoga modela usisivača. Usisivač je jako tih, razina buke bih trebala biti kod svakoga usisivača ovakva. Snaga usisavanja, turbo četka, četka za prašinu, podove, sve je odlično. Elegantan izgled.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice
Usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1’2019
Ispitan u laboratoriju tvrtke Philips s usisavanjem prosječno fine i grube prašine na tvrdim i mekim podovima u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice u prosincu 2019. u Njemačkoj.
Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.