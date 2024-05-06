ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
  • Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10

regular

Serija 9000Usisivač bez vrećice

XB9154/09

4.9
| (197) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10
Usisivač bez vrećice serije 9000 tvrtke Philips naš je usisivač s najboljim radnim značajkama. Napredne tehnologije dizajnirane su za čišćenje svih vrsta podova. Uživajte u vrhunskim radnim značajkama čišćenja uz tehnologiju PowerCyclone 10 i nastavak TriActive Ultra.
Pogledajte sve prednosti

Tehnologija NanoClean za minimalno izlaganje prašini

Najveća usisna snaga* uz PowerCyclone 10

  • PowerCyclone 10

  • Usisni nastavak TriActive Ultra

  • Tehnologija NanoClean

  • Daljinski upravljač

PowerCyclone 10 duže osigurava jaku usisnu snagu

PowerCyclone 10 duže osigurava jaku usisnu snagu

Napredna tehnologija modela PowerCyclone 10 razvijena je za ostvarenje maksimalnog protoka zraka s njegovim snažnim kruženjem, čime se ostvaruje iznimna snaga usisavanja. Iznimno ubrzan protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito odvaja prašinu iz zraka te dulje duže osigurava veću snagu usisavanja radi ostvarenja najučinkovitijeg ishoda čišćenja na svim vrstama podova**.

Usisni nastavak TriActive Ultra hvata prašinu i prljavštinu sa svakog poda

Usisni nastavak TriActive Ultra hvata prašinu i prljavštinu sa svakog poda

Usisni nastavak TriActive Ultra usisava sve vrste prašine u jednom prolazu i sa svih strana. Usisni nastavak osigurava usisnu snagu za brže rezultate pri svakom radu i na svakoj vrsti poda.

Tehnologija NanoClean razvoj oblaka prašine smanjuje na minimum

Tehnologija NanoClean razvoj oblaka prašine smanjuje na minimum

Tehnologija NanoClean nastajanje oblaka prašine smanjuje na minimum tako da vaš dom i podovi ostaju čisti. Prašina pada na dno spremnika i ne lijepi se na bočnim stranama. Kada dođe vrijeme za pražnjenje, prašina jednostavno klizne van.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

197

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

odličan

Odličan usisivač, ima jaku snagu i dobro usisava dlake psa s tepiha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 9000 XB9154/09 Usisivač bez vrećice

12/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za pet

Sve preporuke za usisavač. Pri najmanjoj jačini usisavanja, usisavač odlično radi i nije bučan. Puno dodataka za usisavanje i jednostavno čišćenje kutije u koju se skupljaju nečistoće. Usisavač na dnu ima mali kotač što mu omogućuje lakše pomicanje u prostoriji. Također, dodatne tipke za paljenje usisavača na cijevi usisavača olakšavaju korištenje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

27/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jednom riječju opisan, lijep.

Velika preporuka za kupnju ovoga modela usisivača. Usisivač je jako tih, razina buke bih trebala biti kod svakoga usisivača ovakva. Snaga usisavanja, turbo četka, četka za prašinu, podove, sve je odlično. Elegantan izgled.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Ultimate FC9929/09 Usisavač bez vrećice

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Usisna snaga u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice (> 150 €) u Njemačkoj H1’2019

  2. Ispitan u laboratoriju tvrtke Philips s usisavanjem prosječno fine i grube prašine na tvrdim i mekim podovima u usporedbi s 10 najprodavanijih usisivača bez vrećice u prosincu 2019. u Njemačkoj.

  3. Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13.