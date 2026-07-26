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Zamjenski komplet Zamjenski komplet za usisavače serije Performer

Obustavljeno

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Zamjenski kompletZamjenski komplet za usisavače serije Performer

FC8060/01

Zamjenski komplet Zamjenski komplet za usisavače serije Performer

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

Originalni početni komplet za usisavače tvrtke Philips. Komplet sadrži 4 vrećica za prašinu, zajedno s motorom i ispušnim filtrima koje treba mijenjati jednom godišnje.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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