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Sve serije

  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija 5400 tvrtke PhilipsAutomatski aparat za espresso

EP5443/90

5
| (115) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 12 napitaka

  • Rješenje za mlijeko LatteGo

  • Bijela

  • TFT zaslon

Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

Svaki trenutak pogodan je za određenu vrstu kave u kojoj možete uživati. Od jakog espressa do bogatog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

Prilagodite aromu i količinu

Prilagodite aromu i količinu

Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

115

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

23/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Savršena pjena

Super aparat za one koji vole pjenaste napitke s kavom. Probala Latte macchiato i s bademovim mlijekom (Alpro barrista) pjena savrsena. Svaka preporuka!

Prednosti

Pjenaste napitke s kavom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

18/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat za kavu

Aparat za kavu ima odlične značajke i priprema izvrsnu kavu. Jako nam se sviđa izbor od 12 različitih vrsta napitaka koje aparat automatski priprema pritiskom na tipku. Također na svakom napitku može se odabrati količina kave i mlijeka pa svi možemo piti kavu po želji. Pjena od mlijeka je odlična, a super je što je posuda za mlijeko lako odvojiva te se može brzo očistiti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

10/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan automatski aparat LatteGo

Jako dobar aparat. Lak za upravljanje i odrzavanje

Prednosti

Uzivanje u spravljanju 12 vrsta napitaka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.