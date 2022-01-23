2 godine jamstva
Obustavljeno
12 napitaka
Rješenje za mlijeko LatteGo
Bijela
TFT zaslon
Svaki trenutak pogodan je za određenu vrstu kave u kojoj možete uživati. Od jakog espressa do bogatog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.
Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.
Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.
5.0
od 5
115
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
B.O. 1
23/01/2022
Hrvatska
Savršena pjena
Super aparat za one koji vole pjenaste napitke s kavom. Probala Latte macchiato i s bademovim mlijekom (Alpro barrista) pjena savrsena. Svaka preporuka!
Prednosti
Pjenaste napitke s kavom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Tina02
18/08/2021
Hrvatska
Odličan aparat za kavu
Aparat za kavu ima odlične značajke i priprema izvrsnu kavu. Jako nam se sviđa izbor od 12 različitih vrsta napitaka koje aparat automatski priprema pritiskom na tipku. Također na svakom napitku može se odabrati količina kave i mlijeka pa svi možemo piti kavu po želji. Pjena od mlijeka je odlična, a super je što je posuda za mlijeko lako odvojiva te se može brzo očistiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
ZUMA28
10/06/2021
Hrvatska
Izvrstan automatski aparat LatteGo
Jako dobar aparat. Lak za upravljanje i odrzavanje
Prednosti
Uzivanje u spravljanju 12 vrsta napitaka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.