2 godine jamstva
Obustavljeno
12 napitaka
Rješenje za mlijeko LatteGo
Crna
TFT zaslon
Svaki trenutak pogodan je za određenu vrstu kave u kojoj možete uživati. Od jakog espressa do bogatog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.
Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.
Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.
4.7
od 5
108
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mare82
04/02/2022
Hrvatska
Odlicne znacajke aparata
Za osobe koje su u zurbi a ipak vole popiti dobru kavu prije odlaska na posao ovo je hit proizvod. Brzo je sprmna...nema puno posla...jako dobar osjecaj
Prednosti
Brza i ukusna kava
Mane
Nista negativno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso
Forrest zd
19/07/2021
Hrvatska
Odlican
Za sada zadovoljan. Aparat radi kako treba. Kava je ukusna
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso
Nana365
07/07/2021
Hrvatska
Kava kao u kafiću
Dugo sam tražila stvarno dobar aparat za kavu i napokon se odlučila za ovaj Philipsov. Aparat je u malo višem cjenovnom rangu ali po meni stvarno vrijedi te novce ako ste kavopija kao ja. Okus kave je vrhunski, sam proces izrade kave je super iskustvo, display izgleda otmjeno, može se podešavati količina i jačina kave te pjene po vlastitom ukusu, ja sam presretna.
Prednosti
izbor napitaka, izgled aparata, kvaliteta
Mane
cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.