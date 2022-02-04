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Sve serije

  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija 5400 tvrtke PhilipsAutomatski aparat za espresso

EP5441/50

4.7
| (108) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 12 napitaka

  • Rješenje za mlijeko LatteGo

  • Crna

  • TFT zaslon

Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

Svaki trenutak pogodan je za određenu vrstu kave u kojoj možete uživati. Od jakog espressa do bogatog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

Prilagodite aromu i količinu

Prilagodite aromu i količinu

Lako prilagodite bilo koju kavu zahvaljujući postavkama za prilagodbu kave kojima možete podesiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

108

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlicne znacajke aparata

Za osobe koje su u zurbi a ipak vole popiti dobru kavu prije odlaska na posao ovo je hit proizvod. Brzo je sprmna...nema puno posla...jako dobar osjecaj

Prednosti

Brza i ukusna kava

Mane

Nista negativno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso

19/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican

Za sada zadovoljan. Aparat radi kako treba. Kava je ukusna

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso

07/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kava kao u kafiću

Dugo sam tražila stvarno dobar aparat za kavu i napokon se odlučila za ovaj Philipsov. Aparat je u malo višem cjenovnom rangu ali po meni stvarno vrijedi te novce ako ste kavopija kao ja. Okus kave je vrhunski, sam proces izrade kave je super iskustvo, display izgleda otmjeno, može se podešavati količina i jačina kave te pjene po vlastitom ukusu, ja sam presretna.

Prednosti

izbor napitaka, izgled aparata, kvaliteta

Mane

cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5400 tvrtke Philips EP5441/50 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.