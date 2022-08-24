2 godine jamstva
Obustavljeno
8 napitaka
Rješenje za mlijeko LatteGo
Crna
TFT zaslon
Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.
Uživajte u svilenkasto glatkom cappuccinu, čak i s omiljenim biljnim alternativama mlijeku. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog stvaranja mliječne pjene LatteGo pretvara razne vrste mlijeka i biljnih alternativa mlijeku s odgovarajućom količinom masnoća i proteina u najbolji mogući gusti sloj pjene.
Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.
Nagrade
4.9
od 5
65
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivanko7
24/08/2022
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Idealan za kavoljupce
[Employee of philipsglobal] Jako mi se svidio iz razloga što više ne moram koristiti nekoliko uređaja i načina da bi dobio toliko vrsta napitaka.. sve je na jednom mjestu. Kao šlag na tortu ide to što će iz svake vrste kave koja je stavljena u uređaj izvući maksimum arome i okusa što je definitivno jedna od ključnih stvari koju sam primijetio u odnosu na prošle uređaje koje sam imao :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso
AMT123
24/08/2022
Hrvatska
Svih 8 napitaka je prefino!!
Prejednostavan je za koristiti, kada dođu gosti nema čekanja na kavu i još svaki dan prijete kavu finiju nego iz kafića. Topla preporuka svima..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso
Jelka_zg
24/08/2022
Hrvatska
Najbolja kava u gradu je kod tebe doma!
Jako sam zadovoljna s ovim aparatom za kavu. Kave su jako ukusne i mogu se prilagođavati pa je super za one koje vole kavu s kap mlijeka ili pruduženu s hladnim i pjenu na vrhu. Šala mala, ovaj aparat je za prave ljubitelje kave.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.