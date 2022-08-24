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Sve serije

  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija Philips 4300Automatski aparat za espresso

EP4346/70

4.9
| (65) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

8 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 8 napitaka

  • Rješenje za mlijeko LatteGo

  • Crna

  • TFT zaslon

Uživajte u 8 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući latte macchiato

Uživajte u 8 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući latte macchiato

Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

Svilenkasto glatki cappuccino; svježe skuhan kod kuće.

Svilenkasto glatki cappuccino; svježe skuhan kod kuće.

Uživajte u svilenkasto glatkom cappuccinu, čak i s omiljenim biljnim alternativama mlijeku. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog stvaranja mliječne pjene LatteGo pretvara razne vrste mlijeka i biljnih alternativa mlijeku s odgovarajućom količinom masnoća i proteina u najbolji mogući gusti sloj pjene.

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679673

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

65

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

24/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Idealan za kavoljupce

[Employee of philipsglobal] Jako mi se svidio iz razloga što više ne moram koristiti nekoliko uređaja i načina da bi dobio toliko vrsta napitaka.. sve je na jednom mjestu. Kao šlag na tortu ide to što će iz svake vrste kave koja je stavljena u uređaj izvući maksimum arome i okusa što je definitivno jedna od ključnih stvari koju sam primijetio u odnosu na prošle uređaje koje sam imao :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso

24/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Svih 8 napitaka je prefino!!

Prejednostavan je za koristiti, kada dođu gosti nema čekanja na kavu i još svaki dan prijete kavu finiju nego iz kafića. Topla preporuka svima..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso

24/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja kava u gradu je kod tebe doma!

Jako sam zadovoljna s ovim aparatom za kavu. Kave su jako ukusne i mogu se prilagođavati pa je super za one koje vole kavu s kap mlijeka ili pruduženu s hladnim i pjenu na vrhu. Šala mala, ovaj aparat je za prave ljubitelje kave.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4346/70 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.