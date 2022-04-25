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Sve serije

  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija 3200Automatski aparat za espresso

EP3243/50

4.8
| (208) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi**
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti**

5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 5 napitaka

  • LatteGo

  • Bijela

  • Dodirni zaslon

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke, uključujući cappuccino

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke, uključujući cappuccino

Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!

Svilenkasto glatki cappuccino; svježe skuhan kod kuće.

Svilenkasto glatki cappuccino; svježe skuhan kod kuće.

Uživajte u svilenkasto glatkom cappuccinu, čak i s omiljenim biljnim alternativama mlijeku. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog stvaranja mliječne pjene LatteGo pretvara razne vrste mlijeka i biljnih alternativa mlijeku s odgovarajućom količinom masnoća i proteina u najbolji mogući gusti sloj pjene.

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

208

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

25/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan aparat, lijepa kava. Jest malo poskup ali koliko para toliko muzike.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

25/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Jako dobar aparat za kavu. Jednostavan, lako se čisti

Mane

Nemam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

10/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji uređaj u našem kućanstvu!

Savršena kava svaki put! Uvijek razveseli, brzo i savršeno!

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.

  4. nije uključeno u sadržaj pakiranja