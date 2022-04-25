2 godine jamstva
Obustavljeno
5 napitaka
LatteGo
Bijela
Dodirni zaslon
Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!
Uživajte u svilenkasto glatkom cappuccinu, čak i s omiljenim biljnim alternativama mlijeku. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog stvaranja mliječne pjene LatteGo pretvara razne vrste mlijeka i biljnih alternativa mlijeku s odgovarajućom količinom masnoća i proteina u najbolji mogući gusti sloj pjene.
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
4.8
od 5
208
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Klik
25/04/2022
Hrvatska
Dio promocije
Odličan
Odličan aparat, lijepa kava. Jest malo poskup ali koliko para toliko muzike.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Jurky
25/04/2022
Hrvatska
Dio promocije
Odličan proizvod
Jako dobar aparat za kavu. Jednostavan, lako se čisti
Mane
Nemam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Aparat
10/04/2022
Hrvatska
Najbolji uređaj u našem kućanstvu!
Savršena kava svaki put! Uvijek razveseli, brzo i savršeno!
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3243/50 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.
nije uključeno u sadržaj pakiranja