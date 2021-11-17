2 godine jamstva
Obustavljeno
5 napitaka
LatteGo
Sjajna crna
Dodirni zaslon
Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.8
od 5
111
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marin0
17/11/2021
Hrvatska
Vrhusnka kava! 5 napitaka je sasvim dovoljno...
Super kava i odlična pijena iz mlijeka sa LatteGo sustavom. Sve 5, samo pohvale za sada! Super lagano se čisti, mlijeko je odvojivo i 5 napitaka je sasvim dovoljno po meni. Do ovih ostalih "7 napitaka" koje imaju ovi jači uređaji lagano se dođe namještanjem postavki na aparatu, duža/kraća kava, jača/slabija, manje/više mlijka itd, itd. Ako se uhvati na nekoj dobroj akciji onda je definitivno BEST BUY preporuka!
Prednosti
Brzina, jednostavnost čišćenja, jednostavnost rukovanja
Mane
Nema moderni display i malo je pun plastike
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Gogi55
08/11/2020
Hrvatska
Dio promocije
Jutarnji užitak!
izvanredan mlin za zrnatu ili sitnozrnatu kavu,najbliži okos i izgled kavama iz caffea,mlijeko pravi svilenllasto čistu kremu(opet najsličniju caffeu)vrlo lako održavanje i čišćenje,Moderan i digitalizirani dizajn!
Prednosti
Sve što nam treba za potpuni užizak
Mane
nema mana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
JecaPD
26/09/2020
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod ima odlične značajke i kvalitete!
Osim što uz ovaj proizvod dobijemo savršenu kavu koja je nekim pojedincima bitan dio dana, aparat je jednostavan za rukovanje, lako se čisti i održavanje je jednostavno. Kave, uz pomoć ovog aparata, su i više nego odlične te je teško stati na jednoj dnevno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).
Na temelju 70 – 82 °C.
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.
nije uključeno u sadržaj pakiranja