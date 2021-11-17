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Sve serije

  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
  • 5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

Obustavljeno

Serija 3200Automatski aparat za espresso

EP3241/50

4.8
| (111) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije
Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

5 ukusna napitka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

  • 5 napitaka

  • LatteGo

  • Sjajna crna

  • Dodirni zaslon

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke, uključujući cappuccino

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke, uključujući cappuccino

Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

111

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

17/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Vrhusnka kava! 5 napitaka je sasvim dovoljno...

Super kava i odlična pijena iz mlijeka sa LatteGo sustavom. Sve 5, samo pohvale za sada! Super lagano se čisti, mlijeko je odvojivo i 5 napitaka je sasvim dovoljno po meni. Do ovih ostalih "7 napitaka" koje imaju ovi jači uređaji lagano se dođe namještanjem postavki na aparatu, duža/kraća kava, jača/slabija, manje/više mlijka itd, itd. Ako se uhvati na nekoj dobroj akciji onda je definitivno BEST BUY preporuka!

Prednosti

Brzina, jednostavnost čišćenja, jednostavnost rukovanja

Mane

Nema moderni display i malo je pun plastike

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

08/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jutarnji užitak!

izvanredan mlin za zrnatu ili sitnozrnatu kavu,najbliži okos i izgled kavama iz caffea,mlijeko pravi svilenllasto čistu kremu(opet najsličniju caffeu)vrlo lako održavanje i čišćenje,Moderan i digitalizirani dizajn!

Prednosti

Sve što nam treba za potpuni užizak

Mane

nema mana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

26/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke i kvalitete!

Osim što uz ovaj proizvod dobijemo savršenu kavu koja je nekim pojedincima bitan dio dana, aparat je jednostavan za rukovanje, lako se čisti i održavanje je jednostavno. Kave, uz pomoć ovog aparata, su i više nego odlične te je teško stati na jednoj dnevno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3241/50 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2018.).

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.

  4. nije uključeno u sadržaj pakiranja