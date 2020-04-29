2 godine jamstva
Obustavljeno
4 napitka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Sjajna crna
Dodirni zaslon
Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, potpuno automatski aparat u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!
Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
4.7
od 5
48
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vladimir67
29/04/2020
Hrvatska
Okus savršen uz preporuke svima
Kava bolja nego iz bilo kojeg kafića. Odličan ukus iz udobnosti vlastitog doma. #ostanidoma #philipskava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Lsrna
23/04/2020
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Ovaj aparat je u potpunosti zadovoljio sve moje potrebe za kvalitetom kave.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
AncicaIvica
24/12/2019
Hrvatska
Proizvod je odličan
Cijena povoljna , odlična kvaliteta i predlozio bih ga svima
Prednosti
Odličan proizvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3200 EP3221/40 Automatski aparat za espresso
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
na temelju 70 – 82 °C.
nije uključeno u sadržaj pakiranja