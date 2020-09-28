ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave

Obustavljeno

Serija 2200Automatski aparat za espresso

EP2224/40

4.8
| (107) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
Zahvaljujući našem inteligentnom sustavu pripreme uživajte u sjajnom okusu i aromi kave od svježih zrna, na savršenoj temperaturi. Klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatkog cappuccina ili latte macchiata.
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući intuitivnom dodirnom zaslonu

Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave

  • 2 napitka

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Boja sivog kašmira

  • Dodirni zaslon

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

107

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

28/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Super kava, brza priprema s puno opcija. Ja i supruga uživamo koristiti ovaj uređaj.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso

25/05/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno

Odlična kava kao iz kafića. A sustav izrade pjene je savršen!! Sam izradi najbolju pjenu ikad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso

24/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlicna kava!

Aparat je jednostavan za rukovanje a kava je odlicna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. na temelju 70 – 82 °C.

  3. nije uključeno u sadržaj pakiranja