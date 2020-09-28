2 godine jamstva
Obustavljeno
2 napitka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Boja sivog kašmira
Dodirni zaslon
Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.8
od 5
107
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Krle
28/09/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Super kava, brza priprema s puno opcija. Ja i supruga uživamo koristiti ovaj uređaj.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Dajana
25/05/2020
Hrvatska
Savršeno
Odlična kava kao iz kafića. A sustav izrade pjene je savršen!! Sam izradi najbolju pjenu ikad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Marcos99
24/04/2020
Hrvatska
Odlicna kava!
Aparat je jednostavan za rukovanje a kava je odlicna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2200 EP2224/40 Automatski aparat za espresso
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
na temelju 70 – 82 °C.
nije uključeno u sadržaj pakiranja