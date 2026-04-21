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Sve serije

  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno

Serija 2200Automatski aparat za espresso

EP2220/10

4.7
| (117) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
Zahvaljujući našem inteligentnom sustavu pripreme uživajte u sjajnom okusu i aromi kave od svježih zrna, na savršenoj temperaturi. Klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatkog cappuccina ili latte macchiata.
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Zahvaljujući intuitivnom dodirnom zaslonu

2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno

  • 2 napitka

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Mat-crna

  • Dodirni zaslon

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

117

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

výborný kavovar

kvalitný kávovar za dobrú cenu. Trocha komplikovanejšie nastavenie mlynčeka na kvalitu kávy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2026-03-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Date of Use 2026-03-09

15/11/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

super kavovar, ale extremne hlucny

Toto je nas druhy kavovar od Philips...prekvapivo je este viac hlucny ako staručky 6 rocny EP 5000, ktory taktiez mame...tento krat sme vyslovene chceli najlacnejsi Philips kavovar bez zbytocnej karafy na mlieko - svoj ucel splna, prve kavy za moc nestali, ale tak je to pri kazdom novom nezabehnutom kavovari...teraz po mesiaci a pol pouzivania robi dobru kavu...jedinou nevyhodou je skutocne velka hlucnost, na tychto novych phillipsoch mi vadi ze neukazuje percenta opotrebovania aqua clean filtra ako to mal EP 5000.

Prednosti

v texte

Mane

v texte

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

18/01/2024

Slovensko

Slovensko

Kávovar Philips Series 2200 EP2220/10

Kávovar funguje ako ma, robí úžastnu kávu. veľká spokojnosť.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. Na temelju 70 – 82 °C.

  3. nije uključeno u sadržaj pakiranja