2 godine jamstva
2 napitka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Mat-crna
Dodirni zaslon
Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.7
od 5
117
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Milko53
21/04/2026
Slovensko
Provjereni kupac
výborný kavovar
kvalitný kávovar za dobrú cenu. Trocha komplikovanejšie nastavenie mlynčeka na kvalitu kávy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-03-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-03-09
Michal9611
15/11/2025
Slovensko
Provjereni kupac
super kavovar, ale extremne hlucny
Toto je nas druhy kavovar od Philips...prekvapivo je este viac hlucny ako staručky 6 rocny EP 5000, ktory taktiez mame...tento krat sme vyslovene chceli najlacnejsi Philips kavovar bez zbytocnej karafy na mlieko - svoj ucel splna, prve kavy za moc nestali, ale tak je to pri kazdom novom nezabehnutom kavovari...teraz po mesiaci a pol pouzivania robi dobru kavu...jedinou nevyhodou je skutocne velka hlucnost, na tychto novych phillipsoch mi vadi ze neukazuje percenta opotrebovania aqua clean filtra ako to mal EP 5000.
Prednosti
v texte
Mane
v texte
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Marcel J
18/01/2024
Slovensko
Kávovar Philips Series 2200 EP2220/10
Kávovar funguje ako ma, robí úžastnu kávu. veľká spokojnosť.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Na temelju 70 – 82 °C.
nije uključeno u sadržaj pakiranja