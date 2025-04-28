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Sve serije

  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno

Philips aparat za espressoPanarello 800 | Crna | 2 kave

EP0820/00

4
| (30) Recenzije

1 nagrada

2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
Zahvaljujući našem inteligentnom sustavu pripreme uživajte u sjajnom okusu i aromi kave od svježih zrna, na savršenoj temperaturi. Klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatkog cappuccina ili latte macchiata.
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Zahvaljujući intuitivnom dodirnom zaslonu

2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno

  • 2 napitka

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Mat-crna

  • Dodirni zaslon

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.

Praktično automatsko uklanjanje kamenca

Praktično automatsko uklanjanje kamenca

Aparat za kavu lako je čistiti i održavati uz automatski program koji će vas obavijestiti kad bude potrebno ukloniti kamenac. Možete prilagoditi učestalost tog postupka sukladno tvrdoći vode u kući.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

30

Recenzije

2

28/04/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Kávovar do kancelárie

Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.

Prednosti

Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu

Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.

Ova recenzija je napravljena za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

Ova recenzija je napravljena za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

06/02/2026

Україна

Україна

Provjereni kupac

Варіант для тих хто любить еспресо та американо

Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво

Prednosti

Простоту у використанні

Mane

Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. Na temelju 70 – 82 °C.