2 godine jamstva
EP0820/00
2 napitka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Mat-crna
Dodirni zaslon
Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.
Aparat za kavu lako je čistiti i održavati uz automatski program koji će vas obavijestiti kad bude potrebno ukloniti kamenac. Možete prilagoditi učestalost tog postupka sukladno tvrdoći vode u kući.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
Nagrade
4.0
od 5
30
Recenzije
MoniPony
28/04/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Kávovar do kancelárie
Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.
Prednosti
Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Venuše
31/03/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu
Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.
Ova recenzija je napravljena za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
Ova recenzija je napravljena za Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
06/02/2026
Україна
Provjereni kupac
Варіант для тих хто любить еспресо та американо
Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво
Prednosti
Простоту у використанні
Mane
Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Na temelju 70 – 82 °C.