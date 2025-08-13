2 godine jamstva
Obustavljeno
XP9407/37
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9403/31
XP9404/46
XP9400/31
SP9883/35
S9974/35
S9975/55
2 u pakiranju
Do 6 mjeseci hig. održavanja aparata
Komp. s kapsulom za brzo čišćenje
Formula obogaćena aktivnim podmazivanjem štiti glave za brijanje od trenja i trošenja, pa će performanse aparata dulje ostati nepromijenjene.
Poseban miris spremnika za čišćenje ostavlja dojam svježine i čistoće tijekom brijanja.
Tekućina za čišćenje ne sadrži alkohol, nježna je prema koži i dizajnirana je da kožu štiti od iritacija.
5.0
od 5
37
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Mirda1
08/09/2024
Česká republika
Výměna frezek
Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
oozik
10/01/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělý výrobek
Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Rezultati testiranja temelje se na testiranju neovisne agencije u laboratorijskim uvjetima, nakon 1 minute upotrebe; spremnik učinkovito može spriječiti rast bakterija Staphylococcus Aureus i Candida Albicans. Učinkovitost sprječavanja rasta bakterije Staphylococcus aureus iznosi 99,9 %