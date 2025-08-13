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  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
  • Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

Obustavljeno

Spremnik s kapsulom za brzo čišćenje

CC12/50

5
| (37) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
Upotrebom kapsule za brzo čišćenje nakon svakog brijanja, aparat za brijanje bit će kao nov i učinkovito brijati dlačice. Aparat će biti i 10 puta čišći u odnosu na čišćenje samo vodom*.
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Kompatibilni proizvodi
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9407/37

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

XP9202/10

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9404/46

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

XP9400/31

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Elektr. aparat za mokro i suho brijanje serije 9000

SP9883/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9975/55

10 puta učinkovitije od čišćenja vodom*

Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

  • 2 u pakiranju

  • Do 6 mjeseci hig. održavanja aparata

  • Komp. s kapsulom za brzo čišćenje

Podmazivanjem se održavaju performanse aparata za brijanje na najvišoj razini

Podmazivanjem se održavaju performanse aparata za brijanje na najvišoj razini

Formula obogaćena aktivnim podmazivanjem štiti glave za brijanje od trenja i trošenja, pa će performanse aparata dulje ostati nepromijenjene.

Osvježavajući miris prilikom brijanja

Osvježavajući miris prilikom brijanja

Poseban miris spremnika za čišćenje ostavlja dojam svježine i čistoće tijekom brijanja.

U potpunosti bez alkohola

U potpunosti bez alkohola

Tekućina za čišćenje ne sadrži alkohol, nježna je prema koži i dizajnirana je da kožu štiti od iritacija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

37

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/08/2025

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Výměna frezek

Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělý výrobek

Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

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Upozorenja

  1. Rezultati testiranja temelje se na testiranju neovisne agencije u laboratorijskim uvjetima, nakon 1 minute upotrebe; spremnik učinkovito može spriječiti rast bakterija Staphylococcus Aureus i Candida Albicans. Učinkovitost sprječavanja rasta bakterije Staphylococcus aureus iznosi 99,9 %