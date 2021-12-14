2 godine jamstva
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Brijanje tik uz kožu
Oštrice NanoTech Dual Precision
Premaz Hydro SkinGlide
Sustav ovjesa Ultraflex
Jamstvo do 5 godina*****
Naš jedinstveni patentirani rotirajući sustav za brijanje s podizanjem i podrezivanjem Lift & Cut nježno podiže dlačice iz njihova korijena, a zatim ih precizno reže tik uz kožu (do 0,00 mm u odnosu na kožu) a da oštrice uopće ne dodiruju kožu. Najbolja preciznost za glatko brijanje do večeri*.
Rotirajući aparati za brijanje Philips posebno su dizajnirani za prilagođavanje prirodnom rastu dlačica, zahvaćajući sve dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360° koje režu u svim smjerovima. Uz do 165 000 pokreta rezanja u minuti, oštrice NanoTech Dual Precision režu 25 % više dlačica po potezu**.
Sustav ovjesa Ultraflex s potpuno fleksibilnim glavama prilagođava se svakoj liniji vašeg lica i dohvaća čak i teško dostupne dlačice na vratu. Rezultat je iznimno glatko i udobno brijanje.
4.7
od 5
492
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrco28
14/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Philips Shaver S9000 Prestige
Koristim navedeni uređaj 2 godine,najpametniji ulog novaca zadnjih par godina, uređaj je vrhunski kako za bradu tako i za glavu što je u mome slučaju.
Prednosti
Da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Mon32
13/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Odličaaaan aparat!
Muž mi je prezadovoljan ovim aparatom! Oštrice su mu odlične i više nego odlično izvršava svoj zadatak!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Anny123
10/12/2021
Hrvatska
Dio promocije
Odlične značajke!
Odličan proizvod, super značajke. Svima preporučujem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000
92 % ispitanika se slaže. Ispitivanje je provela neovisna agencija, a u njemu je sudjelovalo 95 Korejanaca u dobi 18 – 65 godina
u usporedbi s Philips aparatom za brijanje serije 3000, na trodnevnoj bradi
u usporedbi s prethodnim modelom
Uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode
2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.