ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan
  • Nevjerojatno nježan, a precizan

100 dana povrata novca

100 dana povrata novca

Shaver S9000 PrestigeElektr. aparat za mokro i suho brijanje serije 9000

SP9883/35

4.7
| (492) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nevjerojatno nježan, a precizan
Otkrijte vrhunsku glatkoću i ugodnost uz Philips Shaver Series 9000 Prestige. Podrezuje dlačice na minimalnoj udaljenosti od 0,00 mm od kože s pomoću sustava za brijanje Lift & Cut, dok se tehnologija SkinIQ prilagođava svakoj liniji vašeg lica, čak i na 7-dnevnoj bradi.
Pogledajte sve prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Naš sustav za najglađe brijanje, čak i na 7-dnevnoj bradi

Nevjerojatno nježan, a precizan

  • Brijanje tik uz kožu

  • Oštrice NanoTech Dual Precision

  • Premaz Hydro SkinGlide

  • Sustav ovjesa Ultraflex

  • Jamstvo do 5 godina*****

Brijanje tik uz kožu uz sustav podizanja i podrezivanja

Brijanje tik uz kožu uz sustav podizanja i podrezivanja

Naš jedinstveni patentirani rotirajući sustav za brijanje s podizanjem i podrezivanjem Lift & Cut nježno podiže dlačice iz njihova korijena, a zatim ih precizno reže tik uz kožu (do 0,00 mm u odnosu na kožu) a da oštrice uopće ne dodiruju kožu. Najbolja preciznost za glatko brijanje do večeri*.

Reže dlačice u svim smjerovima zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°

Reže dlačice u svim smjerovima zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360°

Rotirajući aparati za brijanje Philips posebno su dizajnirani za prilagođavanje prirodnom rastu dlačica, zahvaćajući sve dlačice koje rastu u bilo kojem smjeru zahvaljujući rotirajućim oštricama od 360° koje režu u svim smjerovima. Uz do 165 000 pokreta rezanja u minuti, oštrice NanoTech Dual Precision režu 25 % više dlačica po potezu**.

Prilagođava se svakoj konturi uz sustav ovjesa Ultraflex

Prilagođava se svakoj konturi uz sustav ovjesa Ultraflex

Sustav ovjesa Ultraflex s potpuno fleksibilnim glavama prilagođava se svakoj liniji vašeg lica i dohvaća čak i teško dostupne dlačice na vratu. Rezultat je iznimno glatko i udobno brijanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

492

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

14/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Philips Shaver S9000 Prestige

Koristim navedeni uređaj 2 godine,najpametniji ulog novaca zadnjih par godina, uređaj je vrhunski kako za bradu tako i za glavu što je u mome slučaju.

Prednosti

Da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

13/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličaaaan aparat!

Muž mi je prezadovoljan ovim aparatom! Oštrice su mu odlične i više nego odlično izvršava svoj zadatak!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

10/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlične značajke!

Odličan proizvod, super značajke. Svima preporučujem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Elektr. aparat za mokro i suho brijanje, serija 9000

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. 92 % ispitanika se slaže. Ispitivanje je provela neovisna agencija, a u njemu je sudjelovalo 95 Korejanaca u dobi 18 – 65 godina

  2. u usporedbi s Philips aparatom za brijanje serije 3000, na trodnevnoj bradi

  3. u usporedbi s prethodnim modelom

  4. Uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode

  5. 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.