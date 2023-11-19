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bežični prijenosni zvučnik

Obustavljeno

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bežični prijenosni zvučnik

BT50G/00

bežični prijenosni zvučnik

Obustavljeno

Dostupno

Aqua
Aqua
Crna
Crna
Siva
Siva

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Priručnici i dokumentacija

Kratke upute za korisnike - English (US)

  • PDF dat., 2.2 MB
  • 19 November 2023

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 421.6 kB
  • 27 March 2024

Jamstvo i servis

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Jamstvo

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