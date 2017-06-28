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  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
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  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
  • Snažni zvuk iz kućišta veličine šake

Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

BT50G/00

4.7
| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Aqua
Aqua
Crna
Crna
Siva
Siva
Snažni zvuk iz kućišta veličine šake
Uživajte u glazbi bežično usmjerenoj s jednog kompaktnog, zaobljenog zvučnika koji je lako nositi. Uz izbor jarkih boja lakše ćete pronaći onu koja odgovara vašem stilu, dok ugrađena punjiva baterija osigurava reprodukciju bilo gdje i bilo kada.
Pogledajte sve prednosti

Snažni zvuk iz kućišta veličine šake

  • Bluetooth®

  • Punjiva baterija

  • 2 W

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je kompatibilan

Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT50A bežični prijenosni zvučnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT50A bežični prijenosni zvučnik

22/02/2018

Česká republika

Česká republika

Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček

Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

14/05/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný reproduktor za slušnou cenu

Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

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