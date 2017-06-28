2 godine jamstva
Obustavljeno
Bluetooth®
Punjiva baterija
2 W
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.
4.7
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivek
28/06/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod je kompatibilan
Jako dobar zvučnik za jeftine novce!!!!!!!!!!!!!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT50A bežični prijenosni zvučnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT50A bežični prijenosni zvučnik
Mates40
22/02/2018
Česká republika
Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček
Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Tomáš1990
14/05/2017
Česká republika
Výborný reproduktor za slušnou cenu
Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT50B bezdrátový přenosný reproduktor