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Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu

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Beardtrimmer series 3000Trimer za bradu

BT3233/15

Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu

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  • Kako rutinski čistiti trimer za bradu tvrtke Philips serije 1000/3000. Suha drška, perivi nastavci
    Kako rutinski čistiti trimer za bradu tvrtke Philips serije 1000/3000. Suha drška, perivi nastavci

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Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 2.1 MB
  • 27 September 2023

EU Izjava o sukladnosti

  • PDF dat., 641.4 kB
  • 17 December 2024

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