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Beardtrimmer series 3000 Trimer za bradu
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BT3233/15
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Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?
Beardtrimmer Series 3000Češalj za bradu
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
Bodygroom series 3000Rezač
USB kabel
ShaversČetka za čišćenje
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