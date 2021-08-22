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  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
  • Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje

Beardtrimmer series 3000Trimer za bradu

BT3233/15

4.6
| (230) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje
This trimmer with the innovative Lift & Trim system lifts and captures more lowlying hairs for efficient, even trimming results. This way you will easily achieve the 3-day stubble, short beard or long beard look you want.
Pogledajte sve prednosti

Oštrice koje se same oštre

Brzo i precizno podrezivanje za lako oblikovanje

  • Postavke za preciznost do 0,5 mm

  • Oštrice koje se same oštre

  • 60 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • Sustav Lift & Trim

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Savršen za trodnevnu bradu, trimer za bradu tvrtke Philips ima naš novi sustav podizanja i podrezivanja: češalj koji podiže i usmjerava dlačice na razinu oštrica kako bi se osiguralo ravnomjerno podrezivanje.

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre ostaju oštre i učinkovite kao prvog dana kako bi se svaki put osiguralo savršeno podrezivanje bez posjekotina.

Oštrice nježne prema koži osiguravaju glatkoću

Oštrice nježne prema koži osiguravaju glatkoću

Dizajnirane za sprječavanje posjekotina i iritacija, oštrice imaju zaobljene vrhove za glađi kontakt s kožom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.6

od 5

230

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

06/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima

Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.

Prednosti

Sve

Mane

Nedostaje malo veci broj duzina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

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