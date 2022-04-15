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Uklanjanje dlačica s tijela
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SatinShave Prestige Električni aparat za vlažno i suho brijanje
Obustavljeno
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BRL170/00
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Priručnik s važnim informacijama
Eco passport - English (US)
SatinShave PrestigeMrežica za brijanje
Rezač
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
USB kabel
Torbica
Češalj za podrezivanje
Zupčanik za rašpu za stopala
EpilatorGlava za podrezivanje
Lady Shaver Series 8000USB kabel
Komplet s pincetom
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