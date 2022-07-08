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  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
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  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje
  • Besprijekorno, glatko brijanje

Obustavljeno

SatinShave PrestigeElektrični aparat za vlažno i suho brijanje

BRL170/00

4.1
| (63) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Besprijekorno, glatko brijanje
Uživajte u besprijekornom glatkom i ugodnom brijanju dlačica na nogama i tijelu. Naš najnapredniji sustav brijanja osigurava svilenkasto glatku kožu bez iritacije. SatinShave Prestige – tako ugodan da ga možete koristiti svakodnevno, a ipak tako učinkovit da ne morate.
Pogledajte sve prednosti

uz naš najnapredniji sustav brijanja

Besprijekorno, glatko brijanje

  • Aparat za brijanje s dvostr. mrežicom

  • Napredni sustav za brijanje

  • Punjenje od 1 h + brzo punjenje

  • 5 nastavaka

Naš najnapredniji sustav za brijanje za najtemeljitije brijanje dosad

Naš najnapredniji sustav za brijanje za najtemeljitije brijanje dosad

Savitljive zaobljene oštrice 75 % su učinkovitije od tradicionalnih Ladyshave oštrica*. Ispod zaštitne mrežice, prate vaše konture i omogućavaju najtemeljitije brijanje dosad.

Iznimno savitljiva glava s dvije mrežice, za manje propuštenih dlačica

Iznimno savitljiva glava s dvije mrežice, za manje propuštenih dlačica

Dok prelazite aparatom za brijanje preko tijela, iznimno savitljiva glava s pomičnim mrežicama i savitljivim vratom pomiče se tako da zadržava optimalan kontakt s kožom. Dvije mrežice za brijanje omogućavaju manje propuštenih dlačica.

Meki i udobni jastučići za iznimno mek osjećaj na koži

Meki i udobni jastučići za iznimno mek osjećaj na koži

Meki i udobni jastučići s obje strane glave za brijanje omogućavaju postizanje glatke i nježne površine kože, naročito na pregibima.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

63

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/07/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je krásný a skvěle se ovládá

Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

19/04/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Holicí strojek

Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Holí výborně

Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.

Prednosti

Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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