2 godine jamstva
Obustavljeno
Aparat za brijanje s dvostr. mrežicom
Napredni sustav za brijanje
Punjenje od 1 h + brzo punjenje
5 nastavaka
Savitljive zaobljene oštrice 75 % su učinkovitije od tradicionalnih Ladyshave oštrica*. Ispod zaštitne mrežice, prate vaše konture i omogućavaju najtemeljitije brijanje dosad.
Dok prelazite aparatom za brijanje preko tijela, iznimno savitljiva glava s pomičnim mrežicama i savitljivim vratom pomiče se tako da zadržava optimalan kontakt s kožom. Dvije mrežice za brijanje omogućavaju manje propuštenih dlačica.
Meki i udobni jastučići s obje strane glave za brijanje omogućavaju postizanje glatke i nježne površine kože, naročito na pregibima.
4.1
od 5
63
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Filipska
08/07/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek je krásný a skvěle se ovládá
Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Lebrovka
19/04/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Holicí strojek
Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
SusanaB
02/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Holí výborně
Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.
Prednosti
Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení