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SatinShave Advanced Električni aparat za mokro i suho brijanje
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BRL140/00
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SatinShave AdvancedMrežica za brijanje
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
Satinelle/Epilator series 8000Glava za brijanje
Mrežica za brijanje
SatinShave AdvancedAdapter za napajanje
USB kabel
Torbica
Lady Shaver Series 8000Glava za brijanje
Češalj za podrezivanje
Zupčanik za rašpu za stopala
EpilatorGlava za podrezivanje
Lady Shaver Series 8000USB kabel
Komplet s pincetom
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