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  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
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  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
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  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
  • Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži

SatinShave AdvancedElektrični aparat za mokro i suho brijanje

BRL140/00

4.2
| (92) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži
Iskusite glatko, a ipak nježno brijanje nogu i tijela. Aparat za brijanje namijenjen ženama SatinShave Advanced pruža vam glatku kožu čak i u kadi ili pod tušem. Postignite kožu bez dlačica bez iritacije, lako i praktično.
Pogledajte sve prednosti

Glatko klizi pružajući brijanje nježno prema koži

  • Aparat za brijanje s mrežicom

  • Punjenje od 8 h

  • 4 nastavka

Prilagodljiva mrežica za ravnomjerno brijanje

Prilagodljiva mrežica za ravnomjerno brijanje

Prilagodljiva mrežica prirodno klizi preko vaših pregiba i kontura, osiguravajući dobar kontakt s vašom kožom i ravnomjerno brijanje.

Podrezivač s bisernim vrhovima štite od ogrebotina

Podrezivač s bisernim vrhovima štite od ogrebotina

Zaobljeni podrezivači s bisernim vrhovima ispred i iza mrežice za brijanje omogućavaju glatko klizenje aparata za brijanje preko kože i sprječavaju ogrebotine, za brijanje nježno prema koži.

Prvi epilator s drškom u obliku slova S

Prvi epilator s drškom u obliku slova S

Ergonomska drška u obliku slova S omogućava jednostavno upravljanje, za maksimalnu kontrolu i lakše dosezanje svih površina tijela prirodnim i preciznim pokretima.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

92

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Must have proizvod

Odlično brije, ne oštećuje kožu. Prikladan je za bilo koji dio tijela. Od kad ga imam, britvice su definitivno stvar prošlosti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje

14/05/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

S holicím strojkem Philips SatinShave Advanced jsem velmi spokojena. Má dlouhou výdrž baterie, oholí dohladka, navíc je k němu několik nástavců a praktický cestovní obal, dokonce už se k němu dá dokoupit i náhradní planžeta.

Prednosti

dlouhá výdrž baterie, hladké oholení, různé nástavce, možnost dokoupení náhradní planžety

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Konečně holicí strojek, který mi vyhovuje po všech stránkách. Jednoduché použití, snadná údržba, dlouhá výdrž nabití

Prednosti

Snadná údržba, dlouhá výdrž nabití

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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