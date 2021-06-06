2 godine jamstva
Aparat za brijanje s mrežicom
Punjenje od 8 h
4 nastavka
Prilagodljiva mrežica prirodno klizi preko vaših pregiba i kontura, osiguravajući dobar kontakt s vašom kožom i ravnomjerno brijanje.
Zaobljeni podrezivači s bisernim vrhovima ispred i iza mrežice za brijanje omogućavaju glatko klizenje aparata za brijanje preko kože i sprječavaju ogrebotine, za brijanje nježno prema koži.
Ergonomska drška u obliku slova S omogućava jednostavno upravljanje, za maksimalnu kontrolu i lakše dosezanje svih površina tijela prirodnim i preciznim pokretima.
Nagrade
4.2
od 5
92
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Roko2
06/06/2021
Hrvatska
Must have proizvod
Odlično brije, ne oštećuje kožu. Prikladan je za bilo koji dio tijela. Od kad ga imam, britvice su definitivno stvar prošlosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje
andeadys
14/05/2022
Česká republika
Spokojenost
S holicím strojkem Philips SatinShave Advanced jsem velmi spokojena. Má dlouhou výdrž baterie, oholí dohladka, navíc je k němu několik nástavců a praktický cestovní obal, dokonce už se k němu dá dokoupit i náhradní planžeta.
Prednosti
dlouhá výdrž baterie, hladké oholení, různé nástavce, možnost dokoupení náhradní planžety
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Soňa :-)
10/05/2022
Česká republika
Super
Konečně holicí strojek, který mi vyhovuje po všech stránkách. Jednoduché použití, snadná údržba, dlouhá výdrž nabití
Prednosti
Snadná údržba, dlouhá výdrž nabití
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení