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Uklanjanje dlačica s tijela
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Beauty Set Series 9000 Za cijelo tijelo
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BRE770/92
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Kako mijenjam postavke brzine epilatora tvrtke Philips?
Lady shavers PhilipsTorbica
Satinelle&Epilator series 8000Disk za rašpu za stopala
Satinelle/Epilator series 8000Glava četke za piling
Satinelle/Epilator series 8000Kapica za osjetljiva područja
Satinelle/Epilator series 8000Kapica
Satinelle/Epilator series 8000Dodatak za zatezanje kože
Satinelle/Epilator series 8000Zaštitni poklopac za rašpu za stopala
Satinelle/Epilator series 8000Glava za brijanje
Epilator series 8000Zupčanik za rašpu za stopala
Epilators series 8000Epilacijska glava
Epilators series 8000Adapter za napajanje
Mrežica za brijanje
Torbica
Češalj za podrezivanje
Zupčanik za rašpu za stopala
EpilatorRukavica za piling
EpilatorGlava za podrezivanje
Zaštitni poklopac
Poklopac odjeljka za baterije
Komplet s pincetom
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