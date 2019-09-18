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  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
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  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
  • Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil

Obustavljeno

DryCareProfesionalno sušilo za kosu

BHD176/00

4.9
| (140) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil
Sušilo za kosu DryCare Pro AC tvrtke Philips ima profesionalni AC motor koji doseže brzinu protoka zraka od 95 km/h te pruža brze i profesionalne rezultate. Budući da je lagano, sušilom se lako može rukovati pa pruža ugodno sušenje.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Napravljeno za učinkovitost, dizajnirano za stil

  • 2200 W

  • AC motor

  • 95 km/h

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Lagan dizajn

Lagan dizajn

Sušilo za kosu DryCare Pro tvrtke Philips ima laganiji i kompaktan dizajn, što ga čini ugodnijim za uporabu. Drška ima ergonomski dizajn pa ju je lakše uhvatiti i držati.

Mlaz hladnog zraka za učvršćivanje frizure

Mlaz hladnog zraka za učvršćivanje frizure

Nezaobilazna profesionalna funkcija, gumb Cold Shot daje snažan mlaz hladnog zraka. Koristi se nakon oblikovanja frizure kako bi se ona učvrstila.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

140

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobro sušilo

Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

02/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Sušilo sa svrhom!

S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

11/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlicne karakteristike

Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 