2 godine jamstva
Obustavljeno
2200 W
AC motor
95 km/h
Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Sušilo za kosu DryCare Pro tvrtke Philips ima laganiji i kompaktan dizajn, što ga čini ugodnijim za uporabu. Drška ima ergonomski dizajn pa ju je lakše uhvatiti i držati.
Nezaobilazna profesionalna funkcija, gumb Cold Shot daje snažan mlaz hladnog zraka. Koristi se nakon oblikovanja frizure kako bi se ona učvrstila.
4.9
od 5
140
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Carlo
18/09/2019
Hrvatska
Jako dobro sušilo
Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Matarina
02/01/2019
Hrvatska
Sušilo sa svrhom!
S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Marija46
11/11/2018
Hrvatska
Odlicne karakteristike
Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)