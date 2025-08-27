ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Body Groomer 7000 Series 2D pomična glava i dvostr. sustav podrez. i brijanja

Podrška

Body Groomer 7000 Series2D pomična glava i dvostr. sustav podrez. i brijanja

BG7470/15

Body Groomer 7000 Series 2D pomična glava i dvostr. sustav podrez. i brijanja

Idi u trgovinu

Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produljeno jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 6 MB
  • 27 August 2025

EU Izjava o sukladnosti - English (US)

  • ZIP dat., 1.3 MB
  • 13 January 2026

Dijelovi i dodatni pribor

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći