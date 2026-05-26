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  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
  • Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja

2+3 produljeno jamstvo

Body Groomer 7000 Series2D pomična glava i dvostr. sustav podrez. i brijanja

BG7470/15

4.9
| (39) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja
Ovaj jedinstveni sustav s dvostrukom glavom omogućuje lako prebacivanje između brijanja i podrezivanja uz neprestanu zaštitu kože. Zahvaljujući tehnologiji 2D pomične glave, aparat za brijanje prilagođava se svim dijelovima tijela i hvata čak i teško dostupne dlačice.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Za precizno i kožu sigurno podrezivanje dlačica na cijelom tijelu

Potpuno i svestrano dotjerivanje tijela i intimnog područja

  • Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom

  • 2D pomična glava

  • Oštrice trimera nježne prema koži

  • Rezultat je glatka koža

  • 100% otporan na tuširanje

Sustav s dvostrukom glavom za glatko brijanje ili oblikovano podrezivanje

Sustav s dvostrukom glavom za glatko brijanje ili oblikovano podrezivanje

Inovativni sustav s dvostrukom glavom pruža glatko brijanje koje kožu čini mekom i osvježenom ili precizno podrezivanje koje nadopunjuje vaš jedinstveni stil. Ovaj svestrani aparat baš je ono što vam treba.

Patentirana tehnologija rezanja za nježan dodir

Patentirana tehnologija rezanja za nježan dodir

Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom ima biserne vrhove za nježniji dodir s kožom, otvore u obliku dijamanta za nježno pomicanje kože i štitnik koji znatno smanjuje iritaciju kože.

Prilagođava glavu aparata konturama vašeg tijela

Prilagođava glavu aparata konturama vašeg tijela

Zahvaljujući tehnologiji koja prati konture, 2D pomična glava prilagođava glavu aparata koja prati konture vašeg tijela i hvata čak i teško dostupne dlačice.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

39

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Prednosti

Uviedol som

Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

11/07/2026

România

România

Produs calitate pret ok

Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat

Prednosti

Pret decent garantie extinsa

Mane

Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

21/06/2026

Polska

Polska

Provjereni kupac

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Ova recenzija je napravljena za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Ova recenzija je napravljena za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 

  1. Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje

  2. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje