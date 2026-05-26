2 godine jamstva
Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom
2D pomična glava
Oštrice trimera nježne prema koži
Rezultat je glatka koža
100% otporan na tuširanje
Inovativni sustav s dvostrukom glavom pruža glatko brijanje koje kožu čini mekom i osvježenom ili precizno podrezivanje koje nadopunjuje vaš jedinstveni stil. Ovaj svestrani aparat baš je ono što vam treba.
Sustav za brijanje s trostrukom zaštitom ima biserne vrhove za nježniji dodir s kožom, otvore u obliku dijamanta za nježno pomicanje kože i štitnik koji znatno smanjuje iritaciju kože.
Zahvaljujući tehnologiji koja prati konture, 2D pomična glava prilagođava glavu aparata koja prati konture vašeg tijela i hvata čak i teško dostupne dlačice.
4.9
od 5
39
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
FilipX
26/05/2026
Slovensko
Výborný strojček, ktorý splnil očakávania
+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.
Prednosti
Uviedol som
Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
CascaTM
11/07/2026
România
Produs calitate pret ok
Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat
Prednosti
Pret decent garantie extinsa
Mane
Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Ova recenzija je napravljena za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Ova recenzija je napravljena za Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.
Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje
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