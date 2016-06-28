Obustavljeno
65PUS8700/12
Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Nemojte ništa žrtvovati: zaobljeni UHD televizor serije 8700 s tehnologijom Android kombinira kvalitetne materijale i tehnologiju s elegantnim linijama. Kvalitetan dojam upotpunjuju Ambilight s 3 strane, četverojezgreni procesor i kromirano postolje u obliku luka s vidljivim tankim zvučnikom.
164 cm (65 inča)
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 16 GB, proširiv
Dvostruki tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD televizor ima 4 puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora. Uz više od 8 milijuna piksela i našu jedinstvenu tehnologiju poboljšanja na Ultra rezoluciju, moći ćete uživati u poboljšanom prikazu slika bez obzira na originalni sadržaj. Uživajte u poboljšanoj oštrini, većoj percepciji dubine, vrhunskom kontrastu, mekim, prirodnim pokretima i besprijekornim pojedinostima.
Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.
Živite život po svojim pravilima. Nije li vrijeme da imate televizor koji odgovara vašem jedinstvenom stilu? Naš zakrivljeni televizor svojim odvažnim i modernim izgledom prkosi tradicionalnim dizajnerskim pravilima. U kombinaciji s visokom razinom kvalitete slike on predstavlja sve što očekujete od televizora tvrtke Philips.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
3.2
od 5
14
Recenzije
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Provjereni kupac
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Gpaw
05/01/2017
Polska
Provjereni kupac
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.