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Obustavljeno

8600 series4K Quantum Dot LED sa sustavom Android TV

55PUS8602/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

4K Quantum Dot LED televizor sa sustavom Android TV

Revolucionarna serija 8600 tvrtke Philips obuhvaća Quantum Dot LED TV s nevjerojatnim procesorom P5 i soundbar zvučnikom te izgleda kao da slobodno stoji u prostoru. Prožimajuće živopisne slike i zvuk koji oduzima dah pružaju vam neodoljivo zadovoljstvo posjedovanja ovog uređaja izuzetne izrade.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

i tehnologijom Ambilight s 3 strane

4K Quantum Dot LED televizor sa sustavom Android TV

  • 139 cm (55")

  • 4K Ultra HD LED televizor

  • Četverojezgreni, 16 GB, proširiv

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Perfect Color čini dostupnima sve mogućnosti boja

Tehnologija Perfect Color tvrtke Philips dostupnima čini živopisne stvarne boje s bilijunima nijansi. Iskusite zapanjujuće širok spektar boja u kombinaciji s našom najprofinjenijom obradom boja. Perfect Color je kombinacija 100% širokog spektra boja i obrade 2250 bilijuna boja, što daje kvalitetu slike koja izgleda poput prozora u svijet.

Pomno definiran zvuk, omogućit će vam da vidite ljepotu zvuka

Pomno definiran zvuk iz tankih zvučnika. Uživajte u nevjerojatnim visokim i živopisnim srednjim tonovima iz brojnih mikro pogonskih jedinica koje su smještene u tanko kućište. Kada možete čuti svaki šapat, korak i škripanje poda, onda nije teško zamisliti koliko moćno će zvučati svaki sudar, pucanj i eksplozija. S basovima nismo radili kompromise; strateški smješteni stražnji zvučnici osiguravaju reprodukciju dubokih, bogatih tonova. Televizor zvuči dobro kao što i izgleda.

Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips: pomaknite granice televizije

Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips: pomaknite granice televizije

Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips prelaze granice tradicionalnog televizijskog programa kako bi vam stavile na raspolaganje veliku kolekciju filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na mreži. 16 GB proširive memorije znači da imate dovoljno prostora za pohranu svih omiljenih sadržaja i instaliranje još aplikacija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/12/2017

Polska

Polska

Super LED

Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.

  3. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  4. Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.

  5. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  6. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  7. Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.

  8. Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.

  10. USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

  11. MultiRoom klijent i poslužitelj podržavaju samo besplatne digitalne programe.

  12. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

  13. HDMI veza potrebna je za soundbar, zvučnik i druge audio uređaje.