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4K Quantum Dot LED televizor sa sustavom Android TV
Revolucionarna serija 8600 tvrtke Philips obuhvaća Quantum Dot LED TV s nevjerojatnim procesorom P5 i soundbar zvučnikom te izgleda kao da slobodno stoji u prostoru. Prožimajuće živopisne slike i zvuk koji oduzima dah pružaju vam neodoljivo zadovoljstvo posjedovanja ovog uređaja izuzetne izrade.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 16 GB, proširiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tehnologija Perfect Color tvrtke Philips dostupnima čini živopisne stvarne boje s bilijunima nijansi. Iskusite zapanjujuće širok spektar boja u kombinaciji s našom najprofinjenijom obradom boja. Perfect Color je kombinacija 100% širokog spektra boja i obrade 2250 bilijuna boja, što daje kvalitetu slike koja izgleda poput prozora u svijet.
Pomno definiran zvuk iz tankih zvučnika. Uživajte u nevjerojatnim visokim i živopisnim srednjim tonovima iz brojnih mikro pogonskih jedinica koje su smještene u tanko kućište. Kada možete čuti svaki šapat, korak i škripanje poda, onda nije teško zamisliti koliko moćno će zvučati svaki sudar, pucanj i eksplozija. S basovima nismo radili kompromise; strateški smješteni stražnji zvučnici osiguravaju reprodukciju dubokih, bogatih tonova. Televizor zvuči dobro kao što i izgleda.
Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips prelaze granice tradicionalnog televizijskog programa kako bi vam stavile na raspolaganje veliku kolekciju filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na mreži. 16 GB proširive memorije znači da imate dovoljno prostora za pohranu svih omiljenih sadržaja i instaliranje još aplikacija.
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
MultiRoom klijent i poslužitelj podržavaju samo besplatne digitalne programe.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
HDMI veza potrebna je za soundbar, zvučnik i druge audio uređaje.