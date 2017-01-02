Obustavljeno
Full HD LED TV
Svi članovi vašeg kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju nudi Full HD LED televizor serije 4300 tvrtke Philips. Minimalistički dizajn, živopisna slika i odličan zvuk čine ga idealnim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.
127 cm (50")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Ništa ne može nadmašiti navalu adrenalina koju pruža igranje, brza sportska akcija ili akcijski filmovi. To je razlog zašto ovaj televizor tvrtke Philips ima tehnologiju 100Hz Perfect Motion Rate koja omogućava uživanje u glatkom prikazu pokreta. Iako vaše srce podrhtava, slika koju gledate ne bi trebala.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KoldaM
02/01/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Pro normální použití je výborná
Velmi dobrý výrobek za slušnou cenu a po registraci 5 let záruky Co víc dodat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.