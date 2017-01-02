ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

4000 seriesFull HD LED TV

50PFH4329/88

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Full HD LED TV

Svi članovi vašeg kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju nudi Full HD LED televizor serije 4300 tvrtke Philips. Minimalistički dizajn, živopisna slika i odličan zvuk čine ga idealnim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.

Pogledajte sve prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Full HD LED TV

  • 127 cm (50")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

100 Hz PMR za glatke pokretne slike

100 Hz PMR za glatke pokretne slike

Ništa ne može nadmašiti navalu adrenalina koju pruža igranje, brza sportska akcija ili akcijski filmovi. To je razlog zašto ovaj televizor tvrtke Philips ima tehnologiju 100Hz Perfect Motion Rate koja omogućava uživanje u glatkom prikazu pokreta. Iako vaše srce podrhtava, slika koju gledate ne bi trebala.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/01/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Pro normální použití je výborná

Velmi dobrý výrobek za slušnou cenu a po registraci 5 let záruky Co víc dodat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 50PFH4329 Full HD LED TV

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  4. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  5. Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.