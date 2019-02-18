Obustavljeno
50PFH4319/88
Full HD LED TV
Svi članovi vašeg kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju nudi Full HD LED televizor serije 4300 tvrtke Philips. Minimalistički dizajn, živopisna slika i odličan zvuk čine ga idealnim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.
127 cm (50")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Dizajniran sa suvremenim izgledom koji se uklapa u interijer. Vaš televizor trebao bi jednako lijepo izgledati isključen kao što izgleda uključen.
3.0
od 5
1
Recenzije
elPniakos
18/02/2019
Polska
Jak na tą cenę słaby.
Telewizor się często zawiesza, przez co musi się resetowac, a najgorszym "mankamentem" jest gdyż po włączeniu, od razu nie reaguje na sygnały dawane np. Z pilota, tylko trzeba odczekać jakieś 10 sek. Jest to bardzo uciążliwe. Wizualnie jak i wytrzymałość jak najbardziej ok.
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.