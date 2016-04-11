Obustavljeno
43PUS7100/12
Izuzetno tanki 4K UHD LED televizor sa sustavom Android
Izuzetno brzi četverojezgreni procesor susreće izuzetno tanke linije: UHD televizor serije 7100 sa snagom sustava Android privlačno izgleda i brzo radi. Elegantni okvir boje srebra, postolje uskog dizajna i tehnologija Ambilight dodatno će povećati intenzitet doživljaja gledanja
108 cm (43")
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 16 GB, proširiv
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimizira kontrast televizora na temelju uvjeta osvjetljenja u okruženju. Senzor osvjetljenja i posebni softver analiziraju sliku u 6400 različitih zona kako biste mogli uživati u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike te uistinu realističnom vizualnom doživljaju – danju ili noću.
Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.
Google Play™ nudi brojne kvalitetne igre za sve uzraste. Optimizirane za igranje na televizoru, izgledaju izvrsno i pravi ih je užitak igrati. Nema potrebe da životni prostor opteretite još jednom igraćom konzolom; univerzalno USB upravljanje igrama omogućava jednostavnu navigaciju i igranje.
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2.7
od 5
66
Recenzije
Honza58
11/04/2016
Česká republika
Reakce na hodnocení pana Buby
Mám již starší TV Philips - musím říci někdy též netradiční chování přístroje. Po létech jsem přišel jak na něj. Chce to zkrátka počítačový RESET. Řeším takto, vypnu přístroj vypínačem a následně vytáhnu síťovou šňůru ze zásuvky. Nutno ponechat cca 30-45s Pak zapojím do zásuvky. A tlačítkem normálně zapnu. TV startuje úplně jinak a následně je vše v pořádku. Přístroji evidentně nedělá dobře ponechání dlouhodobě v režimu vypnuto DO. Na noc to chce vypínat normálním vypínačem. Pak stačí použít trik se síťovou šňůrou tak 1 - 2 x do roka. Jinak jsem s přístojem z hlediska kvality obrazu a zvuku velmi spokojen. Zkrátka z TV se stávají počítače - jsou řízeny procesorem ovládány programy. Ten kdo dělá na PC ví že vlastně nic nefunguje tak jak má.Samá oprava, bezpečnostní záplata a pořád dokola. Je potřeba se stím smířit.Jakákoliv oprava programu na počítači vyřeší jeden problém a přinese pět dalších. Zkušenosti cca 20 let. U TV přichází každý rok nová produktová řada s "vylepšeními" - někdy. Není to zrátka kdy odladit - příliš krátká doba pro programátora.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series 43PUS7100 4K UHD Ultra Slim TV powered by Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series 43PUS7100 4K UHD Ultra Slim TV powered by Android™
Lulda
22/01/2016
Česká republika
Výborný
Mám TV od listopadu 2015, ale zmiňované problémy ostatních pánů vůbec nemám!!! Hned jsem aktualizoval Android a vše O.K. Spíš si myslím, že to bude jako vždy mezi židlí a klávesnicí (sedačka a TV) :) , 3D mi to přehrává bez jakýchkoliv problémů (přehráno několik filmů a pohádek) , včetně Avatara!!!!! Kamarád když viděl Avatara v 3D (a to byl odpůrce 3D) řekl, že chce taktéž 3D TV. Já ji koupil jen ze zvědavosti jako 3D (hlavní důvod byla větší úhlopříčka a záruka 5let) a jsem hodně překvapen, prostě obraz jako v kině (samozřejmě viděno taktéž v kině, čili srovnání mám. Takže za mne, výborná televize!!! No, a je pravda, že aplikací a her je opravdu málo, to mohlo být lepší, zvláště když jsem k TV dostal jako dárek bezdrat. ovladač a myslel, že budu pařit hry s dcerou a ono smůla, ty hry, které tam jsou, tak ty nestojí za moc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series 55PUS7100 Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 series 55PUS7100 Ultratenký televizor 4K UHD se systémem Android™
Patyczekl
28/01/2022
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Recenzja bo dobry i niezawodny, bezawaryjny
dobry i niezawodny, bezawaryjny. Nie ma przerostu treści nad forma.
Prednosti
Niezawodny.
Mane
Starzeje się.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Datum upotrebe 2020-01-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips 7000 series Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™ 49PUS7100 Telewizor LED 4K Ultra HD 123 cm (49") DVB-T/T2/C/S/S2 z czterordzeniowym procesorem, pamięcią 16 GB i możliwością rozszerzenia pamięci z dwustronnym systemem Ambilight i Pixel Precise Ultra HD
Datum upotrebe 2020-01-28
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.