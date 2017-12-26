Obustavljeno
43PUS6401/12
Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Uređaji serije Philips 6400 spoj su dizajna i radnih karakteristika. Sa zaslonom postavljenim na postolje s minimalističkim elementima, vaša će slika oživjeti u 4K Ultra HD i Pixel Plus Ultra HD kvaliteti slike. Uz Android TV, opcije zabave praktički su beskonačne
108 cm (43")
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 8 GB, proširiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Iskusite 4K Ultra HD oštrinu uz Philips Pixel Plus Ultra HD. Optimizira kvalitetu slike i omogućuje reprodukciju uglađenih slika s nevjerojatnim detaljima i dubinom – uživajte u oštrijoj 4K slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama, svaki put.
Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslon mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.
Igranje u računalnom oblaku nudi bogat online katalog kvalitetnih igara za sve uzraste, ukuse i razine umješnosti. Jednostavno odaberite igru i zaigrajte je na svom televizoru!
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
3.6
od 5
127
Recenzije
Mmiha396
26/12/2017
Hrvatska
Izuzetno zadovoljan
Ambilight jednostavno ističe televizor, kako ovaj u stanu što sam kupio tako i philips televizori koji se ističu u trgovini ispred svih ostalih Tva, imam TV već par mjeseci i nisam imao nikakvih problema, vrhunski posao u Philipsu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6401 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6401 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
GoranGoc
03/06/2017
Hrvatska
Odlican tv za omjer para i dobivenog
TV odlican samo smanjite te updateove bolje radi bez njih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUS6401 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUS6401 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
Grga1
22/12/2016
Hrvatska
Top
Izvrstan TV sa svim naprednim funkcijama i zadnjim tehnologijama. Android besprijkoran!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUS6401 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 43PUS6401 Izuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)