Obustavljeno
Tanki LED TV
Pravi televizor za danas i za budućnost: tanki LED televizor serije 4200 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Doživite živopisnu sliku, čist zvuk i sve ostale potrebne značajke, kao što su praktične dodatne USB i HDMI priključnice, kako biste mogli uživati u svom televizoru kod kuće.
80 cm (32")
LED televizor
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnike video-obrade radi poboljšanja kvalitete svakog kadra. Bilo da volite igre, brzu sportsku akciju ili akcijske filmove, iskusit ćete vrhunsku oštrinu i uglađene pokretne slike.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.