Obustavljeno
32PFK4009/12
Full HD LED TV
Svi članovi vašeg kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju nudi Full HD LED televizor serije 4100 tvrtke Philips. Minimalistički dizajn, živopisna slika i odličan zvuk čine ga idealnim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.
81 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Dizajniran sa suvremenim izgledom koji se uklapa u interijer. Vaš televizor trebao bi jednako lijepo izgledati isključen kao što izgleda uključen.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Recenzije
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.