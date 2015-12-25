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Obustavljeno

4000 seriesTanki Full HD LED TV

32PFH4100/88

3.6

| (48) Recenzije

Tanki Full HD LED TV

Pravi televizor za danas i za budućnost: Full HD tanki LED televizor serije 4100 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Doživite živopisnu sliku, čist zvuk i sve ostale potrebne značajke, kao što su praktične dodatne USB i HDMI priključnice, kako biste mogli uživati u svom televizoru kod kuće.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Tanki Full HD LED TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

100Hz PMR za oštre slike pokreta

100Hz PMR za oštre slike pokreta

Perfect Motion Rate kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnike video-obrade radi poboljšanja kvalitete svakog kadra. Bilo da volite igre, brzu sportsku akciju ili akcijske filmove, iskusit ćete vrhunsku oštrinu i uglađene pokretne slike.

Digital Crystal Clear: preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

Otvoreni dizajn postolja pruža dojam da televizor lagano lebdi u zraku

Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.6

od 5

48

Recenzije

25/12/2015

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

bezchybný TVP s vynikajícími vlastnostmi

tenký,lehký LED televizor,ostrý obraz,snadné ovládání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD

17/12/2015

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

splnil očekávání

dobrá kvalita, jednoduchost ovládání, přehledné menu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

17/07/2023

Polska

Polska

crystalicznie czysty obraz

konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy

Prednosti

crystalicznie czysty obraz i dźwięk

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Datum upotrebe 2021-07-17

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Datum upotrebe 2021-07-17

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.