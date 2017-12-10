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Obustavljeno

LCD zaslon

323E7QDAB/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Obogatite doživljaj

Obogatite doživljaj gledanja ovim velikim monitorom tvrtke Philips. Njegov široki 32-inčni Full HD zaslon omogućit će vam da se doista uživite u igru ili da si osigurate potreban prostor za rad.

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Obogatite doživljaj

  • E Line

  • 32 (prikaz 31,5 inča / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse