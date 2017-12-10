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Obogatite doživljaj
Obogatite doživljaj gledanja ovim velikim monitorom tvrtke Philips. Njegov široki 32-inčni Full HD zaslon omogućit će vam da se doista uživite u igru ili da si osigurate potreban prostor za rad.
E Line
32 (prikaz 31,5 inča / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
HDMI kabeli razlikuju se ovisno o regiji i modelu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse