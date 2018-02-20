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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Crtež priključaka
  • Primarna slika

Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki LED televizor

24PHS4022/12

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED televizor

Osmišljen za zabavu, televizor Philips 4000 donosi kvalitetnu sliku na mali zaslon. Dovoljno je kompaktan da se brzo i jednostavno može prenositi iz prostorije u prostoriju, dok ga njegov minimalistički dizajn čini poželjnim dodatkom na bilo kojem mjestu.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki LED televizor

  • 60 cm (24")

  • LED televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta

LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Kompaktni prijenosni televizor: dizajniran da bude tamo gdje je zabava

Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/02/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже гарний телевізор

Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені

Prednosti

Зручно!:)

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Datum upotrebe 2020-01-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Datum upotrebe 2020-01-14

22/06/2019

Україна

Україна

Дуже зручний телевізор.

Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.