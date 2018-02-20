Obustavljeno
Izuzetno tanki LED televizor
Osmišljen za zabavu, televizor Philips 4000 donosi kvalitetnu sliku na mali zaslon. Dovoljno je kompaktan da se brzo i jednostavno može prenositi iz prostorije u prostoriju, dok ga njegov minimalistički dizajn čini poželjnim dodatkom na bilo kojem mjestu.
60 cm (24")
LED televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.
Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Prednosti
Зручно!:)
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum upotrebe 2020-01-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum upotrebe 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.