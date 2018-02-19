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Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

24PFS4022/12

3.9

| (20) Recenzije

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Osmišljen za zabavu, televizor Philips 4000 donosi kvalitetnu sliku na mali zaslon. Dovoljno je kompaktan da se brzo i jednostavno može prenositi iz prostorije u prostoriju, dok ga njegov minimalistički dizajn čini poželjnim dodatkom na bilo kojem mjestu.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

Kompaktni prijenosni televizor: dizajniran da bude tamo gdje je zabava

Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.9

od 5

20

Recenzije

19/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

SVIĐA MI SE TO ŠTO IMA DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

MENI SE NAJVIŠE SVIĐA TO ŠTO IMA SVE, A TO JE VGA PRIKLJUČAK ZA RAČUNALO / KOMPJUTER.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Izuzetno tanki Full HD LED TV

17/06/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV jako druhá - ideální do kuchyně nebo dětského pokoje

Kvalitní televize do kuchyně nebo jako druhá do domácnosti. Vynikající obraz, osazení všemi dostupnými tunery včetně DVB-T2 (Hevc H265), umí i CI modul + (vyzkoušeno s UPC). Trochu plošší zvuk, ale nevadí, z USB nepřehraje všechno (neumí MTS, M2TS). Nemá ovládací tlačítka, pokud založíte ovladač jste nahraní a déle startuje (cca 20-25s od startu)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

19/01/2018

Česká republika

Česká republika

Super poměr za tuto cenu

[Employee of philipsglobal] Pěkný obraz, vzhled, použití na stěnu ok, originální stojánek bych asi řeșil trochu jiným způsobem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.