Obustavljeno
24PFS4022/12
Izuzetno tanki Full HD LED TV
Osmišljen za zabavu, televizor Philips 4000 donosi kvalitetnu sliku na mali zaslon. Dovoljno je kompaktan da se brzo i jednostavno može prenositi iz prostorije u prostoriju, dok ga njegov minimalistički dizajn čini poželjnim dodatkom na bilo kojem mjestu.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Moderan, kompaktan i lagan. Vaš televizor malog zaslona omogućava vam da omiljene programe pratite dok ste u kuhinji, budete u tijeku s vijestima dok radite u garaži i ne propustite najnovije sportske rezultate dok roštiljate. Televizor koji je u ovoj mjeri prijenosan voli biti tamo gdje je zabava!
3.9
od 5
20
Recenzije
DAMIR965
19/02/2018
Hrvatska
SVIĐA MI SE TO ŠTO IMA DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
MENI SE NAJVIŠE SVIĐA TO ŠTO IMA SVE, A TO JE VGA PRIKLJUČAK ZA RAČUNALO / KOMPJUTER.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Milav
17/06/2018
Česká republika
Kvalitní TV jako druhá - ideální do kuchyně nebo dětského pokoje
Kvalitní televize do kuchyně nebo jako druhá do domácnosti. Vynikající obraz, osazení všemi dostupnými tunery včetně DVB-T2 (Hevc H265), umí i CI modul + (vyzkoušeno s UPC). Trochu plošší zvuk, ale nevadí, z USB nepřehraje všechno (neumí MTS, M2TS). Nemá ovládací tlačítka, pokud založíte ovladač jste nahraní a déle startuje (cca 20-25s od startu)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Znamkykolky
19/01/2018
Česká republika
Super poměr za tuto cenu
[Employee of philipsglobal] Pěkný obraz, vzhled, použití na stěnu ok, originální stojánek bych asi řeșil trochu jiným způsobem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.